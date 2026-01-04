Besplatan koncert Kamernog simfonijskog orkestra Zenica u Živinicama

RTV SLON

Turistička zajednica Grada Živinice najavila je održavanje 3. tradicionalnog koncerta Kamernog simfonijskog orkestra Zenica, koji će biti upriličen u nedjelju, 4. januara 2026. godine, s početkom u 18 sati, u Velikoj sali BKC Živinice.

Kako su naveli organizatori, ovaj koncert već treću godinu zaredom prerasta u prepoznatljivu kulturnu naviku u Živinicama, nudeći publici večer klasične muzike i poseban praznični ugođaj, neposredno nakon završetka novogodišnjih manifestacija.

„Ovaj koncert već treću godinu zaredom postaje lijepa kulturna navika u našem gradu, donoseći publici večer vrhunske klasične muzike, emocije i posebne praznične atmosfere“, saopćeno je iz Turističke zajednice Grada Živinice.

Ulaz na koncert bit će besplatan za sve posjetioce, a događaj se realizuje pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Grada Živinice, Grada Živinice i gradonačelnika dr. sc. Begana Muhića.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovom kulturnom događaju i uživaju u muzici Kamernog simfonijskog orkestra Zenica.

