Najavljen koncert „To je moja Tuzla“: Pjesme koje čuvaju muzički identitet grada

U Tuzli će biti održan koncert pod nazivom „To je moja Tuzla“, manifestacija posvećena pjesmama koje su kroz decenije oblikovale muzički identitet grada soli i ostale trajno upisane u kolektivno pamćenje Tuzlaka.

Koncert je zasnovan na obnovi i novim interpretacijama najpoznatijih pjesama o Tuzli, a program obuhvata zabavne pjesme, sevdalinke, narodne melodije, kao i savremene kompozicije nastale u duhu tradicionalne bosanske pjesme.

Poseban segment koncerta posvećen je autorima i interpretatorima koji su svojim stvaralaštvom obilježili muzičku scenu Tuzle. Publika će imati priliku čuti djela Fehima Fakića, Rešada Čilimkovića, Pere Štumpfa, Rešada Bešlagića, Zekije Sumana, Muhameda Mujkanovića, Avde Vrabca, Rifata Šehića, Ekrema Pašića, Zekerijaha Džezića, Mujage Šadića, Safeta Dedajića, Nedžada Salkovića i drugih umjetnika čija su djela ostavila trajan trag u kulturnoj baštini grada.

Uz pratnju Velikog narodnog orkestra, pod dirigentskim vodstvom Amira Softića, nastupit će izvođači koji su svojim interpretacijama obilježili pjesmu o Tuzli. Na koncertu će nastupiti Džihad Polić, Hazim Jusufović, Muhamed Hamo Nalić, Mirza Hamzić, Merima Džafić, Sabina Kasumović, Nesib Delibegović Nesko, Murat Vrabac, Željko Lešić, Zlatan Mujkić, Senad Ajanović Senčo, Slobodan Brkić, kao i vokalna grupa GVA Tuzlanke.

Kao gosti koncerta nastupit će Nihad Kantić Šike i Esad Kovačević, interpretatori prepoznatljivi po snažnoj vezi s tradicionalnim muzičkim izrazom.