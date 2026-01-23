Mahir Mulalić nastupa u Tuzli u sklopu projekta “STOP raku grlića materice”

Jasmina Ibrahimović

Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini BoHeMSA i Studentsko vijeće Medicinskog fakulteta u Tuzli “MEDICUS” organizuju večeras, 23. januara 2026. godine, akciju “Muzikom reci NE!”, u sklopu projekta “STOP raku grlića materice”.

Riječ je o projektu koji studenti medicine realizuju jedanaestu godinu zaredom, pod mentorstvom prof. dr. sc. Dženite Ljuce, redovne profesorice i šefice Katedre za ginekologiju i akušerstvo. Organizatori navode da je “STOP raku grlića materice” najmasovnija inicijativa za prevenciju ove bolesti u Bosni i Hercegovini, s ciljem edukacije o važnosti redovnih pregleda i vakcinacije, te uključivanja struke i javnosti u zajedničke aktivnosti usmjerene na očuvanje zdravlja žena.

U projekat su, osim studenata iz Tuzle, uključeni i studenti iz Sarajeva, Mostara i Zenice.

U okviru večerašnje akcije planiran je koncert Mahira Mulalića, koji će biti održan u JU Bosanski kulturni centar Tuzla, s početkom u 19.00 sati.

