Predstavnički dom FBiH danas o Novoj Željezari Zenica

Vanredna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine bit će održana danas, a jedina tačka dnevnog reda odnosi se na stanje u kompaniji Nova Željezara Zenica.

Pred zastupnicima će se naći Prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u ovom privrednom društvu, koje je označeno kao kompanija od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je Vlada Federacije BiH, a u parlamentarnu proceduru upućen je po hitnom postupku.

Federalni premijer Nermin Nikšić ranije je, tokom sastanka sa predstavnicima sindikata Nove Željezare Zenica te sindikatima metalaca Zeničko-dobojskog kantona i Federacije BiH, najavio razmatranje ovog zakonskog rješenja u oba doma Federalnog parlamenta.

Na sastanku, kojem je prisustvovao i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, istaknuto je da je cilj zakona zaštita radnih mjesta, očuvanje domaće industrije i stabilnosti privrednog sistema Federacije BiH.

Iz Vlade Federacije BiH ranije je saopćeno da predloženi zakon predstavlja hitan i sudski kontrolisan mehanizam kojim bi se spriječio nekontrolisani stečaj i moguće gašenje kompanije.