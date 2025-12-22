Predstavnički dom PSBiH danas o zakonima ključnim za pregovore BiH s EU

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi, na hitnoj sjednici, trebao razmatrati prijedloge dva zakona čije je usvajanje jedan od ključnih uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropska unija.

Na dnevnom redu su Prijedlog zakona o Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sud BiH, koje su u parlamentarnu proceduru uputili poslanici opozicionih stranaka iz Republike Srpske – Darko Babalj, Branislav Borenović, Mira Pekić, Nenad Grković i Mladen Bosić.

Predloženo je da se o oba zakona raspravlja u prvom čitanju, odnosno na nivou osnovnih principa, i to po skraćenom postupku. Na prethodnoj sjednici Predstavnički dom nije prihvatio zahtjev predlagača da se zakoni razmatraju po hitnom postupku, što bi podrazumijevalo izostanak mogućnosti podnošenja amandmana.

Predlagači navode da je Prijedlog zakona o VSTV-u zasnovan na sveobuhvatnom nacrtu koji, prema njihovim riječima, rješava ključna pitanja u skladu s preporukama Venecijanska komisija, kao i relevantnim međunarodnim izvještajima i standardima u oblasti pravosuđa.

U obrazloženju izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH istaknuta je potreba za hitnim usklađivanjem domaćeg zakonodavstva s pravnom stečevinom Evropske unije i evropskim standardima koji se odnose na nezavisnost, efikasnost i funkcionalnost pravosudnog sistema.