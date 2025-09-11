Na dnevnom redu Predstavničkog doma BiH izmjene više ključnih zakona

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi trebao raspravljati o više zakonskih prijedloga, među kojima su dopune Krivičnog zakona BiH, izmjene zakona o plaćama i naknadama u institucijama, te izmjene zakona o azilu i saobraćaju.

Poslanik Nihad Omerović predložio je dopunu Krivičnog zakona BiH kojom bi se uvelo novo krivično djelo „napad na povratnika“. Kako je naveo u obrazloženju, cilj je odvraćanje potencijalnih počinilaca i povećanje sigurnosti povratnika na cijeloj teritoriji BiH.

Poslanici iz Kluba Demokratske fronte – Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš – uputili su prijedlog izmjena i dopuna Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kako bi se otklonio loš položaj državnih službenika, policijskih i drugih zaposlenika pogođenih kašnjenjem usvajanja budžeta.

Na dnevnom redu je i prijedlog izmjene Zakona o azilu, koji je predložila poslanica Rejhana Dervišević. Cilj je omogućiti raniji pristup radu tražiteljima azila, što bi smanjilo ovisnost o javnoj pomoći i doprinijelo većim prihodima kroz poreze i doprinose.

Također, predviđeno je razmatranje izmjena i dopuna Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, koje su predložili Saša Magazinović i Jasmin Imamović. Prijedlog uvodi nove odredbe, uključujući zakonsko definisanje pojma „obijesna vožnja“, s ciljem povećanja sigurnosti na cestama.

Pred poslanicima će se naći i izmjene Zakona o upravnom postupku, kao i set zakona usklađenih s pravnom stečevinom Evropske unije – među njima zakoni o industrijskom dizajnu, žigu, patentu, poslovnoj tajni, topografijama poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti industrijskog vlasništva i mjernim jedinicama u BiH.

U prvom čitanju trebao bi se razmatrati i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama BiH, koji je predložila Rejhana Dervišević.

Na dnevni red uvrštena je i Prijedlog rezolucije o zaštiti civila, humanitarnoj pomoći i slobodi izvještavanja medija u Palestini, čiji je predlagač Saša Magazinović. On je naglasio da događaji u Palestini nisu apstraktna vijest, već stvarne ljudske tragedije, ističući da svaka brojka o stradalima podrazumijeva ljudsko lice i pojedinačnu priču.

Magazinović je poručio da rezolucija predstavlja jasnu osudu nasilja i poruku da se zločini i stradanja civila nikada ne smiju prihvatiti kao normalna pojava.