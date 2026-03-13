Više od 8 miliona KM za škole u TK: Kreće realizacija 247 projekata

U cilju bržeg početka realizacije kapitalnih investicija u oblasti obrazovanja, posebno imajući u vidu projekte izgradnje novih fiskulturnih sala, koji podrazumijevaju značajne građevinske radove, Vlada Tuzlanskog kantona danas je donijela 247 pojedinačnih odluka o odobravanju sredstava za realizaciju projekata koji su planirani nedavno donesenim Programom rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2026. godinu.

Današnjim odlukama pokreće se konkretna realizacije oko 8,3 miliona (8.339.544 KM) koliko je Vlada ove godine usmjerila prema obrazovanim institucijama u Tuzlanskom kantonu. Od značajnih investicijskih projekata izdvajaju se početak izgradnje još četiri školske fiskulturne sale, a to su sale u OŠ „Stupari“ (600.000 KM), OŠ Poljice (520.000 KM), OŠ „Šerići“, PŠ Priluk (420.000 KM) i OŠ „Živinice Gornje“ (600.000 KM).

Također nastavljaju se izgradnje fiskulturnih sala u JU OŠ „Banovići Selo“ (350.000 KM), PŠ Vučkovci (220.000 KM), OŠ „Soko“ Gračanica (400.000 KM), OŠ Hasan Kikić Gradačac (140.000) KM, te OŠ „Edhem Mulabdić“, Međiđa Donja, Gradačac (90.000 KM). Kada su u pitanju značajniji iznosi 170.000 KM je usmjereno u rekonstrukciju fiskulturne sale u OŠ „Rainci Gornji“ u Kalesiji, 90.000 KM za rekonstrukciju sportskog poligona u OŠ „Puračić“, izgradnju poligona u OŠ „Podorašje“ Područnoj školi „Gornja Maoča“ 19.050 KM, 70.000 KM za izgradnju sportskog poligona u Područnoj školi „Solana“ i 60.000 KM za rekonstrukciju svlačionica u OŠ „Centar“ u Tuzli, 70.000 KM za rekonstrukciju školskog igrališta centralne škole OŠ „Simin Han“, 78.020 KM za rekonstrukciju krova fiskulturne sale u OŠ „Jala“ u Tuzli, kao i 70.000 KM za novi sportski poligon u OŠ „Gnojnica“, Područnoj školi Kruševica.

Osim sportskih terena tu su i drugi brojni projekti kojima se uslovi za odvijanje odgojno – obrazovnog procesa podižu na viši nivo.