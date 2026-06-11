Vlada Tuzlanskog kantona i Sindikat doktora medicine i stomatologije TK postigli su sporazum o mirnom rješavanju radnog spora, čime su stvoreni uslovi za prekid štrajka doktora koji je počeo 18. maja.

Kako je potvrđeno, u cilju očuvanja zdravstvenog sistema Tuzlanskog kantona Vlada TK ponudila je prijedlog koji je Sindikat prihvatio u postupku mirenja. U narednim danima trebao bi biti potpisan i Sporazum o koeficijentima za doktore medicine, specijaliste i subspecijaliste.

Predstavnici Sindikata doktora medicine i stomatologije TK potvrdili su da će, s obzirom na to da će zahtjevi biti ispunjeni, štrajk biti prekinut sutra.

Vlada TK je ranije na vanrednoj sjednici prihvatila tekst Sporazuma o mirnom rješavanju kolektivnog radnog spora i ovlastila ministricu zdravstva Dušanku Bećirović da ga potpiše u ime Vlade.

Zaključkom je zadužen Zavod zdravstvenog osiguranja TK da, radi realizacije sporazuma, poduzme aktivnosti na obezbjeđenju potrebnih finansijskih sredstava putem unutrašnje preraspodjele.