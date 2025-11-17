Usvojen Budžet institucija BiH

Poslanici u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na današnjoj hitnoj sjednici usvojili su Prijedlog budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu. Za je glasao 21 zastupnik, sedam je bilo protiv i 12 suzdržanih.

Glasanju o Prijedlogu budžeta državnih institucija prethodila je poslanička rasprava.

Sabina Ćudić iz Naše stranke kazala je poslanicima da ih nigdje neće odvesti nadmetanje “ko će biti veći Dodik poslije Dodika”.

– Najveća zamjerka opozicije iz bh. entiteta Republika Srpska je bila što je budžet rastao 200 miliona KM, a zamjeraju i povećanje novca za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH – kazala je Ćudić.

Mira Pekić, predsjedavajuća Kluba zastupnika PDP-SDS-Za pravdu i red, kazala je da osam miliona KM za Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice nije bilo naznačeno na početku.

– Pitam zašto i imam pravo znati – dodala je te navela kako ne podržavaju da su institucije kulture u budžetu BiH.

– Ako mislite da je politička hrabrost isto što i politička glupost, političko samoubistvo, da su institucije kulture tu, nešto što nema u Ustavu, onda nemamo mnogo tema za razgovor – kazala je Pekić.

Prethodno su za hitnu proceduru glasali zastupnici iz SDP-a, Demokratske fronte, HDZ-a i SNSD-a, dok su zastupnici SDA bili suzdržani prilikom glasanja.

Poslanik Naše stranke Predrag Kojović kazao je da je opozicija iz bh. entiteta RS ranije glasala za amandmane SNSD-a, a onda protiv budžeta.

Podsjetimo da su protiv hitne procedure glasali zastupnici opozicije iz RS-a, Naroda i pravde, Naše stranke i klub Nezavisnih poslanika.

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić izjavio je danas da ne postoje zakonski uslovi da, kako je rekao, “tzv. institucije kulture” budu korisnici budžetskih sredstava, te pozvao političke aktere koji se pozivaju na odluke visokog predstavnika da ih pročitaju do kraja.

– Postoji puna sloboda za korištenje grantovskih sredstava, između ostalog i za institucije kulture. Zašto takozvane institucije kulture? Prije svega, Predsjedništvo BiH je u svojim zaključcima koristilo termin “takozvane institucije kulture”. Ne postoji nijedno ograničenje da se one i drugi prijave na konkurse – rekao je Amidžić.

Dodao je da je “stav srpskih predstavnika” o legitimitetu visokog predstavnika Christiana Schmidta poznat, ali je naglasio da i Schmidtova odluka precizira da institucije kulture ne mogu biti korisnici budžetskih sredstava ukoliko nemaju status budžetskog korisnika.

– U članu šest ili sedam te odluke navedeno je da institucije kulture ne mogu biti korisnici budžeta ako nisu prošle parlamentarnu proceduru. To jasno definiše i član 3a Zakona o finansiranju institucija BiH, kao i član 3 Zakona o upravi – kazao je Amidžić.

Govoreći o prijedlogu da Radio-televizija BiH bude direktan korisnik budžetskih sredstava, Amidžić je naglasio da takvo rješenje nije u skladu sa zakonom.

– To nije u skladu ni sa Zakonom o BHRT-u niti sa Zakonom o sistemu državne pomoći. Preuzeli smo obavezu poštovanja pozitivnih evropskih praksi. Istina je da je BHRT ranije dobijao sredstva, ali je riječ bila o namjenskim sredstvima Regulatorne agencije za komunikacije, koja su dijeljena nakon ostvarenog viška prihoda – pojasnio je.

On je potvrdio da je u budžetu predviđeno 36 miliona KM za jednokratnu naknadu zaposlenima u institucijama BiH.

– Kada 36 miliona podijelite na oko 21.500 zaposlenih, dobijete maksimalno 1.000 KM. Ako mene pitate da li bih volio da je tri puta više, bi, ali onda bi neko predložio četiri, pet, i tako u nedogled. Mi možemo dijeliti samo novac koji postoji, a trenutno postoji 36 miliona KM – naglasio je Amidžić.

Podsjetio je da je budžet dobio jednoglasnu podršku u Vijeću ministara BiH, uz napomenu da ministar komunikacija i prometa Edin Forto nije podržao sve zaključke, ali jeste dio koji se odnosi na naknade zaposlenima.

– Sve ostale stavke u budžetu su identične onima iz marta, osim izmjene gdje smo omogućili da radnici dobiju naknadu, s obzirom na to da je kraj godine – zaključio je Amidžić.

Budžet u iznosu od 1,5 milijardi KM, što je povećanje za 16 posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2024. godinu, u parlamentarnu proceduru je uputilo Predsjedništvo BiH.

U budžet za ovu godinu je uključena i jednokratna pomoć od 1.000 KM za zaposlenike u državnim institucijama.