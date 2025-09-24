Ponovo ništa od budžeta: Sjednica Predstavničkog doma PSBiH prekinuta nakon nekoliko minuta

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH danas je kratko nastavio jučer prekinutu 29. hitnu sjednicu na kojoj je trebao biti razmatran Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, predlagač se ni danas nije pojavio, zbog čega je sjednica odmah zaključena.

Predsjedavajući Doma Marinko Čavara najavio je novu hitnu sjednicu za 15. oktobar, uz poruku da trebaju biti stvoreni uslovi da budžet bude usvojen, zatim će uslijediti hitna sjednica na zahtjev pet poslanika o evropskom putu BiH, a potom redovna sjednica.

Jučer je većinom odlučeno da se o budžetu ne raspravlja po hitnom postupku bez prisustva ovlaštenog predlagača, Čavara je tada zadužio službe da obavijeste Predsjedništvo BiH i one koje je Predsjedništvo ovlastilo za obrazloženje, ministra finansija i trezora Srđana Amidžića i zamjenika ministra Muhameda Hasanovića, ni danas se niko od njih nije odazvao.

Tok rasprave obilježile su različite interpretacije treba li, uprkos izostanku predlagača, ipak nastaviti sjednicu, Saša Magazinović predložio je da se Dom ponovo izjasni o nastavku bez prisustva predlagača, Sanja Vulić ocijenila je da je riječ o nepoštivanju poslanika, Milorad Kojić podsjetio je da je Dom jučer već zaključio da se bez ovlaštenog predlagača ne može raditi i da danas nema osnova za novo glasanje o istoj stvari.

Nakon kraće pauze na prijedlog Safeta Keše, Čavara je saopćio da su predsjednici klubova postigli konsenzus o daljem radu, te zaključio 29. hitnu sjednicu uz poziv poslanicima da 15. i 16. oktobar planiraju za kontinuiran rad na tri najavljene sjednice.