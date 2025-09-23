Prijedlog budžeta institucija BiH za 2025. na dnevnom redu Predstavničkog doma PS BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas bi na hitnoj sjednici trebalo da razmatra Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH, sa zahtjevom za razmatranje po hitnom postupku.

Predstavnički dom je početkom septembra razmatrao prijedlog budžeta institucija BiH za ovu godinu, ali ga je vratio Predsjedništvu BiH kao predlagaču na doradu.

– Imajući u vidu činjenicu da Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu nije analitički i sadržajno strukturiran na način da može biti realiziran, primarno u dijelu koji se tiče povećanja plaća i naknada vojnicima, policajcima i uposlenicima institucija BiH sa najnižim plaćama, vraća se Predsjedništvu BiH kao predlagaču na doradu – navedeno je u zaključku koji su poslanici usvojili na sjednici 1. septembra.

Nakon toga je Predsjedništvo BiH na vanrednoj sjednici 10. septembra usvojilo zaključak kojim se zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od pet dana pripremi i dostavi Predsjedništvu BiH Zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025., a u skladu sa zaključcima Predsjedništva BiH od 19. augusta, kako bi u najkraćem roku bio upućen na razmatranje i usvajanje Parlamentarnoj skupštini BiH.

– Pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se nakon isteka roka preciziranog u tački 1. ovog zaključka, izjasni o korigiranom prijedlogu Zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu. U slučaju da se tačka broj 1. ovog zaključka ne realizira iz bilo kojeg razloga, pozivamo Parlamentarnu skupštinu BiH da se izjasni o Prijedlogu zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, koji je Predsjedništvo BiH usvojilo 19. augusta 2025. godine – navedeno je u zaključku.

Predsjedništvo BiH smatra neprihvatljivim nastavak bilo kakvog opstruiranja ili prolongiranja usvajanja budžeta.

– Stoga pozivamo sve nadležne institucije Bosne i Hercegovine da maksimalno ubrzaju proces usvajanja zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu – navedeno je tada iz Predsjedništva BiH.

Vijeće ministara BiH se na sjednici 17. septembra upoznalo sa zaključkom Predsjedništva BiH koji se odnosi na Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu, te u vezi s tim konstatiralo da dinamika daljnjeg postupanja u zakonodavnom procesu u vezi s usvajanjem budžeta nije u okvirima Vijeća ministara BiH.

Predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto je nakon te sjednice izjavila novinarima da je usvajanje budžeta institucija BiH za 2025. godinu ključno za nesmetano funkcioniranje državnih institucija, provođenje reformi i izvršavanje međunarodnih obaveza.

– Vijeće ministara je još u četvrtom mjesecu usvojilo prijedlog proračuna, a sada očekujemo od Predsjedništva BiH da, kao ovlašteni predlagatelj, u roku od pet dana dostavi korigirani prijedlog Parlamentarnoj skupštini. To je njihova ustavna i zakonska obaveza – kazala je tada Krišto.

Naglasila je da zaključci Predstavničkog doma državnog parlamenta, koji traže korekcije, ne mogu biti prepreka za proceduru usvajanja budžeta.

– Mi smo jasno naveli proceduru – Predsjedništvo može utvrditi prijedlog kakav želi, Ministarstvo finansija ga tehnički obrađuje, a Vijeće ministara u ovom trenutku nema ingerenciju da mijenja budžet. Sve se završava izglasavanjem u Parlamentarnoj skupštini BiH – pojasnila je Krišto.

Podsjećanja radi, na prijedlog članova Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića, Predsjedništvo BiH je 19. augusta usvojilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu.

Tada je iz Bećirovićevog kabineta saopćeno da su, između ostalog, u budžetu predviđena i izdvajanja za organizaciju transparentnijih općih izbora 2026. godine, uključujući nabavku elektronske opreme i pratećih tehnologija, zatim je uvažen nesporni pravni status institucija kulture od značaja za BiH, zaustavljeno dalje gomilanje obaveza i kamata BHRT-a prema inostranim povjeriocima te dodatno osnažen rad važnih državnih institucija kao što su Oružane snage BiH, Obavještajno-sigurnosna agencija – SIPA, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela, Uprava za indirektno oporezivanje, Arhiv BiH i druge.

– U usvojenom Prijedlogu budžeta važno unapređenje je osiguranje potrebnih sredstava za povećanje plata i naknada svim zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine, s posebnim naglaskom na pripadnike Oružanih snaga BiH, policijske strukture i zaposlene s najnižim primanjima – navedeno je, između ostalog, u saopćenju.

Istaknuto je da Prijedlog budžeta u cjelosti poštuje Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika u BiH za period 2025–2027, koji je usvojilo Fiskalno vijeće BiH. Tim okvirom je utvrđen limit za finansiranje institucija BiH za 2025. godinu u iznosu od 1.570.500.000 KM. Također je navedeno da su sve korekcije dosljedno uvažavale zakonske obaveze, kao i odluke visokog predstavnika u BiH.

Međutim, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH je početkom septembra Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2025. godinu vratio Predsjedništvu BiH na doradu.