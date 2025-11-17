Hitna sjednica: Predstavnički dom odlučuje o budžetu za 2025. godinu

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas će održati hitnu sjednicu, na kojoj će po hitnom postupku biti razmatran Prijedlog zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu, čiji je predlagač Predsjedništvo BiH.

Predsjedništvo BiH je 11. novembra jednoglasno usvojilo Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu. Riječ je o prijedlogu kojeg je uputilo Ministarstvo finansija i trezora BiH, a koji je usvojen bez izmjena i jednoglasno.

Iz Predsjedništva BiH – kabineta predsjedavajućeg Željka Komšića i člana Predsjedništva Denisa Bećirovića su naveli da su svi amandmani predsjedavajućeg Komšića i Bećirovića prihvaćeni, čime je povećan budžet za potrebe Oružanih snaga BiH, osiguran novac Centralnoj izbornoj komisiji BiH za održavanje izbora te su skinuti transferi entitetima iz sredstava CIK-a, budući da je takvo izdvajanje, kako su naveli, bilo protivno zakonu.

– Usvajanjem budžeta osigurano je nesmetano funkcioniranje institucija BiH te su ispunjene ključne zakonske i ustavne obaveze – naveli su Komšić i Bećirović.

Krajem oktobra u Predstavničkom domu PSBiH oboren je raniji prijedlog budžeta zbog nedostatka entitetske većine iz entiteta Republika Srpska. Tim prijedlogom bilo je predviđeno finansiranje institucija kulture i sredstva za pomoć BHRT-u, a ove stavke su eliminisane iz nove verzije budžeta.

Budžet za 2025. godinu iznosi 1,5 milijardu KM, što je povećanje za 16 posto u odnosu na budžet institucija BiH za 2024. godinu.

U budžet za ovu godinu je uključena i jednokratna pomoć od 1.000 KM za zaposlenike u državnim institucijama.

Ukoliko ovaj prijedlog bude usvojen u Predstavničkom domu, treba ga potvrditi i Dom naroda PSBiH. Predsjedavajući Doma naroda PSBiH Kemal Ademović je najavio da će, ukoliko na današnjoj sjednici bude usvojen budžet institucija BiH, hitna sjednica Doma naroda biti zakazana za 20. novembar.