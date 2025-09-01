Prijedlog budžeta institucija BiH vraćen na doradu Predsjedništvu BiH

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio je zaključak kojim se Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza države za 2025. godinu vraća na doradu Predsjedništvu BiH.

– Prijedlog budžeta institucija BiH nije analitički i sadržajno strukturiran u dijelu koji se tiče dijela o povećanja plaća i naknada policajcima, vojnicima i zaposlenima u institucijama BiH, stoga se vraća na doradu u Predsjedništvo BiH – rekao je predsjedavajući Marinko Čavara.

Za zaključak je su glasala 23 poslanika, 11 je bilo protiv i 5 suzdržanih.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na hitnoj sjednici je trebao razmatrati Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza države za 2025. godinu, vrijedan oko 1,5 milijardi KM, koji je uputilo Predsjedništvo BiH.

Budžetom je predviđeno povećanje plata zaposlenih u državnim institucijama, uključujući Graničnu policiju BiH i Oružane snage BiH, dodatna sredstva za odbranu i ispunjavanje zakonskih obaveza, te izdvajanja za sedam institucija kulture od značaja za BiH.

Planirana su sredstva i za servisiranje međunarodnih obaveza, a posebno je naglašeno povećanje osnovica plata za oko 20.000 zaposlenih s najnižim primanjima u institucijama BiH.

Kašnjenje usvajanja budžeta institucija BiH dugogodišnji je problem. U prošlim godinama, zbog političkih nesuglasica i blokada, budžeti su često usvajani mjesecima nakon predviđenih rokova.

Ovaj put razlog su kombinacija neslaganja s politikom Vijeća ministara BiH, preglasavanje u Predsjedništvu BiH, stavovi entitetskih lidera i reakcije na pravosudne odluke i međunarodne presude.

Takve blokade ranije su dovodile do odgađanja povećanja plata, nabavke opreme i provođenja ključnih zakona, što dodatno povećava političku i socijalnu napetost u zemlji.