PD PS BiH sutra o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH

PD PS BiH sutra o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH
PD PS BiH sutra o prijedlogu izmjena i dopuna Zakona o Sudu BiH

Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sutra na hitnoj sjednici trebao bi razmatrati Prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudu BiH.

Predlagači tih zakona su članovi Kolegija Doma naroda: Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić.

Predložene zakone delegati bi trebali razmatrati u prvom čitanju (principi), po skraćenom postupku.

Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović ranije je izjavio da će delegati razmatrati onu verziju koju Vijeće ministara BiH nije prihvatilo, a predložilo je Ministarstvo pravde BiH, “jer struka kaže da je ona najbliže dobrom rješenju”.

– Struka kaže da je ona najbliže dobrom rješenju, zato što se u zakonu o Sudu ne mijenja ni sjedište, niti se dira u nadležnosti – naveo je Ademović.

Dodaje da će ti zakoni biti razmatrani po skraćenom postupku, te da će biti ostavljena i mogućnost amandmanskog djelovanja.

– U mom kontaktu sa strukom, oni su rekli da su ti zakoni pa gotovo prihvatljivi u ovoj fazi izgradnje tog pravosudnog sistema, odnosno poboljšanja. Po tom zakonu, sjedište ostaje u Sarajevu, ne dira se u nadležnosti i to je ono što zadovoljava struku. Kada je u pitanju zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću, tu ima malo više primjedbi. Međutim, bit će amandmanska faza u kojoj ćemo moći da popravljamo taj zakon – kazao je tada Ademović.

