Više od 30 tačaka dnevnog reda na sjednici Predstavničkog doma PSBiH

Trideset prva sjednica Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će održana 11. septembra u Sarajevu, a poslanici će raspravljati o više od 30 tačaka, među kojima su zakonska rješenja iz oblasti krivičnog prava, rada u institucijama, industrijskog vlasništva, kao i izvještaji nezavisnih institucija i inicijative poslanika.

Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Marinko Čavara sazvao je sjednicu, a kako je predviđeno, počet će u 10 sati. Uvod će biti rezerviran za poslanička pitanja u usmenoj formi nkon čega slijedi razmatranje i usvajanje dnevnog reda.

U zakonodavnom dijelu sjednice naći će se: prijedlog izmjena i dopuna Krivičnog zakona BiH (hitni postupak), prijedlog izmjena Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, izmjene Zakona o azilu, izmjene i dopune Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, te izmjene Zakona o upravnom postupku u drugom čitanju.

Na dnevnom redu su i sistemski zakoni koje predlaže Vijeće ministara BiH, među njima zakoni o industrijskom dizajnu, žigu, patentu, zaštiti poslovne tajne, topografijama poluprovodničkih proizvoda, zastupanju u oblasti industrijskog vlasništva i mjernim jedinicama u BiH, koji dolaze u skraćenom postupku.

Predviđeno je i razmatranje izvještaja komisija Kolegija Predstavničkog doma o pokušajima postizanja saglasnosti u vezi sa prijedlozima zakona i inicijativama, uključujući prijedlog o dopuni Zakona o javnom radiotelevizijskom servisu BiH, inicijativu o izmještanju migrantskog kampa Blažuj te prijedloge zaključaka o etničkoj zastupljenosti u institucijama BiH i rukovođenju SIPA-om.

Među izvještajima institucija posebno se izdvajaju godišnji izvještaji VSTV-a BiH, Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, Agencije za zaštitu ličnih podataka, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, te Centralne izborne komisije BiH o provođenju Lokalnih izbora 2024. godine.

Od poslaničkih inicijativa planirano je razmatranje prijedloga o poštovanju zakonske starosne granice za prekid radnog odnosa u institucijama BiH, te inicijative o uvođenju posebnih pasoških šaltera za državljane BiH na aerodromima.

Posebno mjesto u dnevnom redu zauzima prijedlog rezolucije o zaštiti civila, humanitarnoj pomoći i slobodi izvještavanja medija u Palestini, koji je uputio poslanik Saša Magazinović.

Na kraju sjednice poslanici će odlučivati o ratifikaciji dva međunarodna sporazuma – Okvirnog finansijskog sporazuma između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope za Kulturno-sportski centar “Integra” u Mostaru, te sporazuma o zajmu sa Saudijskim fondom za razvoj za izgradnju i opremanje dodatnog objekta Studentskog centra “Boriša Starović” u Foči.

Na jučerašnjoj 28. hitnoj sjednici Predstavničkog doma PSBiH, usvojen je zaključak koji su dostavila tri predsjednika Kluba – Kluba poslanika SDP-a, Naroda i pravde i Naše stranke. Poslanici su sa 23 glasa usvojili da Prijedlog budžeta institucija BiH bude vraćen Predsjedništvu BiH na doradu. Ukoliko Predsjedništvo BiH na vrijeme dostavi dorađeni dokument, bit će razmatran na narednoj sjednici Doma.

– Imajući u vidu činjenicu da Prijedlog zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu nije analitički i sadržajno strukturiran na način da može biti realiziran, primarno u dijelu koji se tiče povećanja plaća i naknada vojnicima, policajcima i uposlenicima institucija BiH sa najnižim plaćama, isti se vraća Predsjedništvu Bosne i Hercegovine kao predlagaču na doradu – naveo je predsjedavajući Marinko Čavara.

Čavara je rekao da ukoliko Predsjedništvo BiH bude ekspeditivno i osigura razumno vrijeme da se poslanici mogu pripremiti za rapravu i pravovremeno osigura materijal, bit će zakazana hitna sjednica, 11. septembra u 10 sati, a nakon nje i redovna.