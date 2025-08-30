Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za 2025. godinu naći će se pred zastupnicima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH na hitnoj sjednici zakazanoj za ponedjeljak, 1. septembra.

Prijedlog budžeta od 1,5 milijardi KM usvojen je u Predsjedništvu BiH, nakon što je odbijen pokušaj Ministarstva finansija i trezora BiH da se dio sredstava preusmjeri na izmirenje entitetskog duga RS-a u slučaju „Viaduct“. Predsjedništvo je usvojilo zakonski utemeljen tekst kojim se osigurava stabilnost državnih institucija i omogućava povećanje plata i naknada za državne službenike.

Predloženi budžet predviđa: povećanje plata za zaposlene u institucijama, uključujući Graničnu policiju i Oružane snage BiH, 28 miliona KM za opremu vojske, 22 miliona KM za izmirenje dijela dugovanja BHRT-u, skoro 12 miliona KM za institucije kulture od značaja za BiH, dodatna izdvajanja za SIPA-u, IDEAA-u, UIO, Arhiv BiH i Memorijalni centar Srebrenica.

Visoki predstavnik Christian Schmidt ranije je naložio da država preuzme brigu o institucijama kulture, što je ovim budžetom djelimično i ispunjeno.