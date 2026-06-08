Pojačane gužve na izlazu iz BiH, na pojedinim dionicama i dalje na snazi ograničenja

Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na više graničnih prelaza, saopćeno je iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK).

Najduža zadržavanja bilježe se na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Brod, Orašje i novom graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila trenutno čekaju između 10 i 30 minuta.

Vozačima se skreće pažnja i na moguća dodatna zadržavanja zbog primjene novog sistema registracije ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije (EES – Entry/Exit System), koji se postepeno uvodi na graničnim prelazima.

Kada je riječ o stanju na cestama, na magistralnim putevima Dobro Polje–Miljevina, Tuzla–Bijeljina i Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za teretna vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog sanacije kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj–Lašva u dužini od oko tri kilometra. Saobraćaj se na tom dijelu odvija dvosmjerno suprotnom stranom autoceste.

Radovi su aktuelni i na dionicama autoceste A-1 Sarajevo sjever–Podlugovi, Sarajevo zapad–Lepenica te Bijača–Počitelj, na mostu Hercegovina, gdje je saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnom putu M-5, na relaciji granični prelaz Izačić–Bihać, u toku je rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se na mjestu radova propuštaju naizmjenično preko privremene obilaznice.

Do kraja juna na snazi je i potpuna obustava saobraćaja na magistralnom putu Srbac–Derventa zbog sanacionih radova. Vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem Srbac–Prnjavor–Derventa.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak i dalje je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.