TK uvodi MFR model obrazovanja, nova prilika za poljoprivrednu školu, razvoj sela i ostanak mladih

U Mješovitoj srednjoj školi Živinice održan je radni sastanak predstavnika Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona, menadžmenta škole, profesora poljoprivredne struke i predstavnika MFR-a Živinice, s ciljem unapređenja praktične nastave kroz primjenu MFR (Maison Familiale Rurale) modela obrazovanja.

Sastanak predstavlja važan korak ka uvođenju eksperimentalnog dijela izvođenja praktične nastave za zanimanje cvjećar-vrtlar, zasnovanog na principima naizmjenične pedagogije, po kojoj je MFR model prepoznat širom Evrope, a posebno u Francuskoj.

Tokom sastanka dogovorene su izmjene nastavnog plana i programa za predmet praktične nastave u okviru zakonski dozvoljenih mogućnosti, kao i prilagođavanje načina izvođenja nastave kako bi učenici značajan dio praktičnih znanja sticali van škole, na poljoprivrednim gazdinstvima, kod obrtnika i drugih privrednih subjekata koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.

MFR model obrazovanja temelji se na principu naizmjenične pedagogije, koja povezuje školu, porodicu i privredu. Učenici dio vremena provode u školi, a dio na porodičnim gazdinstvima, farmama, zadrugama i preduzećima, gdje kroz praktičan rad stiču znanja i vještine koje su direktno primjenjive u svakodnevnom životu i na tržištu rada. Ovakav pristup doprinosi kvalitetnijem obrazovanju, većoj motivaciji učenika i boljoj pripremi za budući profesionalni angažman.

Za Bosnu i Hercegovinu ovaj model ima poseban značaj jer predstavlja mnogo više od obrazovne reforme. Njegov cilj je jačanje ruralnih zajednica, razvoj porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i stvaranje uslova za ostanak mladih ljudi na selu. U vremenu kada se sela suočavaju sa depopulacijom, a interes za poljoprivredna zanimanja opada, MFR model nudi konkretna rješenja kroz povezivanje obrazovanja sa stvarnim potrebama ruralnih sredina.

Porodični ruralni edukativni centar (PREC) Živinice, kao nosilac razvoja MFR koncepta u Bosni i Hercegovini, već godinama razvija saradnju sa MFR školama i organizacijama u Francuskoj, radeći na uspostavljanju sistema koji će mladim ljudima omogućiti kvalitetnije obrazovanje i veće mogućnosti za profesionalni razvoj.

Posebnu vrijednost ovom procesu daje međunarodno partnerstvo sa francuskim MFR mrežama, koje učenicima i nastavnicima otvara mogućnosti za razmjenu iskustava, studijska putovanja i stručne posjete Francuskoj. Kroz direktan kontakt sa uspješnim primjerima ruralnog razvoja, savremenim poljoprivrednim praksama i evropskim modelima obrazovanja, mladi stiču nova znanja, razvijaju stručne, jezičke i socijalne kompetencije te povećavaju svoju konkurentnost na tržištu rada. Istovremeno, nastavnici i obrazovne institucije imaju priliku preuzeti pozitivna iskustva i primijeniti ih u lokalnom okruženju.

Pokretanje ovog pilot projekta u Tuzlanskom kantonu predstavlja značajan iskorak ka modernizaciji stručnog obrazovanja i otvara mogućnost da Bosna i Hercegovina preuzme provjeren evropski model koji uspješno povezuje obrazovanje, poljoprivredu, privredu i razvoj sela. Dugoročni cilj jeste stvaranje uslova da mladi ljudi svoju budućnost vide upravo u svojim lokalnim zajednicama, koristeći znanja i iskustva stečena kroz školovanje i međunarodnu saradnju.

„MFR model ne donosi samo više praktične nastave. On našim mladima otvara vrata Evrope kroz razmjenu učenika, stručne prakse i studijska putovanja u Francusku, a istovremeno stvara uslove da stečeno znanje i iskustvo iskoriste za razvoj svojih sela i lokalnih zajednica. Želimo obrazovanje koje neće školovati mlade za odlazak, nego za ostanak i razvoj ruralnih područja Bosne i Hercegovine.”