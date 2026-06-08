Zmajeve dočekao poseban autobus

Našu reprezentaciju u Torontu dočekao je posebno oslikan autobus, na kojem se nalazi crtež sedmogodišnjeg navijača Enisa.

Crtež je postavljen na autobus bh. reprezentacije u saradnji s kompanijom Hyundai, jednim od zvaničnih partnera zaduženih za prevoz reprezentacija.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine stigla je u Toronto, gdje će započeti svoj nastup na Svjetskom prvenstvu.

Nakon prijateljskog susreta protiv Paname u St. Louisu, koji je završen rezultatom 1:1, Zmajevi su otputovali u Kanadu. Po slijetanju u Toronto, reprezentativci su se autobusom uputili prema hotelu u kojem će boraviti do prve utakmice na Mundijalu.

Na putu od aerodroma prema gradu dočekala ih je i grupa bh. navijača, koja je sa zastavama Bosne i Hercegovine pozdravila prolazak autobusa.

Bosna i Hercegovina prvi meč na Svjetskom prvenstvu igra 12. juna u Torontu protiv domaće selekcije Kanade. Utakmica počinje u 21 sat po srednjoevropskom vremenu.