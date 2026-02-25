Info dan u Tuzli okupio je privrednike, predstavnike lokalnih zajednica i zainteresovane aplikante povodom predstavljanja javnog konkursa za dodjelu grant sredstava za 2026. godinu, koji je objavilo Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Događaj je održan u prostorijama Privredne komore Tuzlanskog kantona, gdje su prisutni imali priliku da se detaljnije upoznaju sa uslovima, kriterijima i procedurama prijave.

Tokom prezentacije predstavnici Ministarstva pojasnili su kome je konkurs namijenjen, na koji način se podnose prijave te koji su ključni elementi na koje aplikanti trebaju obratiti pažnju prilikom pripreme projektne dokumentacije. Poseban fokus bio je na transparentnosti procesa i pravilnom popunjavanju aplikacionih obrazaca, kako bi prijave bile potpune i u skladu sa propisanim kriterijima.

Info dan u Tuzli dio je šireg ciklusa prezentacija koje se organizuju širom Federacije Bosne i Hercegovine, a planirano je ukupno sedam ovakvih događaja. Cilj je da se potencijalnim korisnicima omogući direktna komunikacija sa predstavnicima nadležnih institucija i dobiju odgovori na konkretna pitanja u vezi sa konkursnom procedurom.

Ukupna vrijednost sredstava koja su na raspolaganju kroz ovaj javni konkurs iznosi 28 miliona konvertibilnih maraka, a riječ je o nepovratnim grant sredstvima namijenjenim podršci razvojnim projektima u oblasti poduzetništva i obrta. Konkurs ostaje otvoren do 11. marta, do kada zainteresovani aplikanti mogu dostaviti svoje prijave u skladu sa propisanim uslovima.

Info dan u Tuzli pokazao je značajan interes privredne zajednice za dostupne poticaje, što potvrđuje potrebu za kontinuiranom podrškom razvoju malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH.

U okviru istog projekta Info dani bit će održani i u Zenici i Sarajevu.