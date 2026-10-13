MMF povećao prognozu rasta svjetske privrede

Nedžida Sprečaković
MMF povećao prognozu rasta svjetske privrede
MMF povećao prognozu rasta svjetske privrede

Međunarodni monetarni fond (MMF) povećao je prognozu rasta svjetske privrede za 2026. godinu na 3,1 posto, što je blago poboljšanje u odnosu na ranija očekivanja. Ipak, globalna ekonomija i dalje raste sporije nego prošle godine, dok razlike između razvijenih zemalja i privreda u razvoju postaju sve izraženije.

Prema novom izvještaju MMF-a, objavljenom danas tokom sastanka svjetskih ekonomskih i finansijskih zvaničnika u Bangkoku, očekivani rast povećan je za 0,1 procentni poen u odnosu na julsku prognozu od tri posto.

Svjetska privreda je tokom 2025. godine ostvarila rast od 3,5 posto, što pokazuje da se, uprkos poboljšanoj prognozi, u ovoj godini očekuje usporavanje ekonomske aktivnosti.

MMF upozorava na sve veće razlike u globalnom rastu

Jedan od ključnih nalaza izvještaja jeste da je privredni rast sve više koncentrisan u manjem broju država. Prema podacima MMF-a, samo 32 zemlje trenutno ostvaruju čak 95 posto ukupnog globalnog rasta, dok je u aprilu taj udio bio raspoređen na 54 države.

Direktorica za istraživanje MMF-a Silvana Tenreyro upozorila je da su ekonomski izgledi veoma neujednačeni, a razlike među zemljama dodatno produbljuju energetski poremećaji i razvoj vještačke inteligencije.

Američka privreda bi, prema očekivanjima, trebala zadržati stabilnu stopu rasta od 2,3 posto. Istovremeno, za razvijene ekonomije predviđa se rast od 2,1 posto u ovoj godini, uz usporavanje na 1,9 posto u 2027.

Evropska ekonomija raste sporije, Kina također bilježi usporavanje

Za 21 zemlju eurozone MMF predviđa privredni rast od 1,1 posto u 2026. godini, dok se naredne godine očekuje blago povećanje na 1,2 posto.

Kineska ekonomija, druga najveća na svijetu, trebala bi ostvariti rast od 4,5 posto, u poređenju s pet posto iz prošle godine. Takva prognoza u skladu je sa zvaničnim ekonomskim ciljevima kineske vlade.

Znatno nepovoljnija situacija očekuje se u privredama u razvoju, koje su posebno osjetljive na rast cijena energenata. Njihov ekonomski rast mogao bi usporiti sa prošlogodišnjih 4,5 na 3,7 posto u ovoj godini, dok se u 2027. predviđa oporavak na 4,4 posto.

Vještačka inteligencija i rast javnog duga među glavnim izazovima

Posebna pažnja na sastanku MMF-a i Svjetske banke posvećena je utjecaju vještačke inteligencije na tržište rada, zapošljavanje i budući privredni razvoj.

Direktorica MMF-a Kristalina Georgieva upozorila je da će promjene koje donosi vještačka inteligencija imati duboke posljedice po svjetsku ekonomiju, posebno kada je riječ o radnim mjestima.

MMF istovremeno upozorava na rastući javni dug, koji predstavlja sve veći rizik za globalnu finansijsku stabilnost. Visoki troškovi zaduživanja dodatno otežavaju situaciju, zbog čega su razvijene zemlje i države u razvoju pozvane da ulože veće napore u stabilizaciju javnih finansija.

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