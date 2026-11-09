Neminovno poskupljenje struje u privrednom sektoru: “Doći će do poskupljenje robe ili otkaza”

Poskupljenje struje za privredu u FBiH i dalje je otvoreno pitanje nakon što današnji sastanak predstavnika Udruženja poslodavaca Federacije BiH i rukovodstva Elektroprivrede BiH nije donio dogovor.

Poslodavci upozoravaju da bi povećanje cijena električne energije do 31 posto moglo izazvati rast cijena proizvoda, smanjenje proizvodnje i gubitak radnih mjesta.

Sastanak je održan u sjedištu Elektroprivrede BiH, a predstavnici ovog javnog preduzeća ostali su pri ranije iznesenom stavu da su ponuđene cijene za 2027. godinu rezultat tržišnih kretanja i da su formirane u skladu sa Zakonom o električnoj energiji.

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Nihad Imširović potvrdio je za Dnevni avaz da dogovor nije postignut te najavio da će poslodavci problem pokušati riješiti kroz razgovore s nadležnim institucijama.

Poskupljenje struje za privredu moglo bi pogoditi domaću proizvodnju

Prema informacijama Udruženja poslodavaca, predloženo povećanje cijena električne energije posebno bi pogodilo prehrambenu i metalnu industriju.

Za prehrambenu industriju spominje se rast cijena od 29 posto, dok bi u metalnoj industriji povećanje moglo dostići 31 posto.

Imširović upozorava da bi posljedice osjetili i građani jer je električna energija jedan od troškova proizvodnje gotovo svih proizvoda.

„Ako ove cijene budu primijenjene, sve će biti skuplje, jer je električna energija u svakom proizvodu“, kazao je Imširović za Dnevni avaz.

Osim povećanja cijena na domaćem tržištu, poslodavci strahuju od slabljenja konkurentnosti bh. kompanija u inostranstvu. Viši troškovi poslovanja mogli bi dovesti do smanjenja obima proizvodnje, gubitka ugovorenih poslova i smanjenja broja zaposlenih.

Poslodavci traže uključivanje Vlade FBiH

Nakon neuspješnog sastanka s rukovodstvom Elektroprivrede BiH, Udruženje poslodavaca najavilo je obraćanje resornom federalnom ministru.

Imširović je naveo da će poziv biti upućen još danas, a pitanje cijena električne energije vjerovatno će biti predloženo i za dnevni red naredne sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća FBiH.

Elektroprivreda BiH ranije je obrazložila da cijene za tržišne kupce određuje prema kretanjima na regionalnom tržištu električne energije, dok poslodavci smatraju da bi ponuđeni uslovi ozbiljno ugrozili poslovanje domaćih kompanija.

Nove cijene odnose se na ponude za snabdijevanje privrednih subjekata električnom energijom tokom 2027. godine.