Tužilaštvo TK prima šest pripravnika

Tužilaštvo TK raspisalo je javni oglas za prijem šest diplomiranih pravnika u svojstvu pripravnika volontera, koji će imati priliku steći radno iskustvo i stručno se osposobljavati za samostalan rad u pravosudnoj instituciji.

Angažman je predviđen na period od dvije godine, bez zasnivanja radnog odnosa, uz novčanu naknadu.

Javni oglas raspisao je glavni kantonalni tužilac, a s izabranim kandidatima bit će zaključeni pisani ugovori o stručnom osposobljavanju.

Po završetku dvogodišnjeg programa pripravnici će dobiti uvjerenje o obavljenom stručnom osposobljavanju, koje će im služiti kao dokaz o stečenom iskustvu.

Tužilaštvo TK: Ko se može prijaviti na javni oglas?

Pravo prijave imaju državljani Bosne i Hercegovine stariji od 18 godina, koji posjeduju opću zdravstvenu sposobnost i odgovarajuće obrazovanje pravne struke.

Kandidati moraju imati završen pravni fakultet, odnosno visoku stručnu spremu VII stepena ili visoko obrazovanje prema bolonjskom sistemu studiranja s najmanje 240 ECTS bodova.

Pripravnici volonteri imat će pravo na mjesečnu naknadu u visini od 35 posto plate stručnog saradnika u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, uz uplatu pripadajućih doprinosa u skladu s propisima.

Koja dokumentacija je potrebna?

Uz prijavu je potrebno dostaviti uvjerenje o državljanstvu, diplomu o završenom fakultetu, potvrdu o prebivalištu (CIPS), uvjerenje fakulteta o prosjeku ocjena te dokaz nadležne službe za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti.

Kandidati koji ostvaruju pravo prioriteta po osnovu pripadnosti boračkoj populaciji trebaju priložiti i odgovarajući dokaz o tom statusu.

Sva dokumentacija dostavlja se u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. Izabrani kandidati uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti morat će dostaviti najkasnije do zaključivanja ugovora.

S kandidatima koji ispunjavaju propisane uslove bit će obavljen intervju, nakon čega će se izvršiti bodovanje prema utvrđenim kriterijima.

Gdje i do kada se podnose prijave?

Prijave se mogu dostaviti poštom ili lično u prijemnu kancelariju Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, na adresu Maršala Tita 137, Tuzla.

Dokumentaciju je potrebno poslati u zatvorenoj koverti s naznakom „Za Javni oglas za prijem pripravnika volontera u Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, ne otvarati“.

Rok za prijavu je 15 dana od dana objavljivanja oglasa na službenoj internet stranici Tužilaštva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati, a svi kandidati bit će pisanim putem obaviješteni o rezultatima javnog oglasa.

U oglasu je navedeno i da Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona nakon završetka stručnog osposobljavanja nema obavezu primiti pripravnike volontere u stalni radni odnos.