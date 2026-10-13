Ukinut pritvor 15-godišnjakinji osumnjičenoj za napad na učenice u Gornjoj Tuzli

Ukinut je pritvor 15-godišnjakinji osumnjičenoj za pokušaj ubistva i tešku tjelesnu povredu u slučaju u kojem su oštećene dvije maloljetne učenice Osnovne škole Gornja Tuzla, potvrđeno je iz Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona.

Općinski sud Tuzla donio je 9. oktobra rješenje o ukidanju pritvora, nakon prijedloga Tužilaštva TK i okončanja dva nužno potrebna vještačenja u ovom predmetu. Djevojčica je istog dana puštena na slobodu.

Pritvor 15-godišnjakinji ukinut nakon dva vještačenja

Iz Tužilaštva TK navode da se pripremni postupak protiv maloljetnice nastavlja. Ona je osumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda.

U ovom predmetu oštećene su dvije maloljetnice, učenice OŠ Gornja Tuzla. Pritvor 15-godišnjakinji bio je određen tokom ranije faze postupka, a odluka o njegovom ukidanju donesena je nakon što su završena dva vještačenja koja su bila potrebna za nastavak postupka.

Tužilaštvo TK nije iznijelo dodatne informacije o daljem toku pripremnog postupka. Kako su pojasnili, više detalja ne mogu saopćavati u skladu sa Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine.