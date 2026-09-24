Policajcu iz Živinica zatražen pritvor, sumnjiči se da je od vozača uzimao novac

Adin Jusufović
Tužilaštvo TK
Tužilaštvo TK

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za policijskog službenika iz Živinica osumnjičenog za primanje dara i zloupotrebu položaja, dok je u drugom predmetu potvrđena optužnica protiv Elvisa Selimovića zbog ubistva brata u tuzlanskom naselju Miladije i više drugih krivičnih djela.

Postupajući tužilac predložio je Općinskom sudu u Živinicama određivanje pritvora Elvisu Saletoviću (38), policijskom službeniku Policijske uprave Živinice, zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Prema navodima Tužilaštva TK, Saletović se sumnjiči da je od aprila 2024. do kraja maja 2026. godine na području Živinica, koristeći službeni položaj, od više vozača tražio i uzimao novac kako ne bi preduzeo službene radnje koje je bio dužan izvršiti.

Sumnja se da je tokom kontrola od vozača uzimao između 20 i 50 KM kako im ne bi izdavao prekršajne naloge za utvrđene saobraćajne i druge prekršaje.

Tužilaštvo ga sumnjiči i da je tokom maja 2026. godine u više slučajeva propustio službeno postupanje te tako pojedinim vozačima i drugim odgovornim osobama omogućio da izbjegnu zakonom propisane sankcije. Time im je, prema navodima Tužilaštva, pribavljena korist, dok je Budžetu Tuzlanskog kantona pričinjena šteta u iznosu kazni koje nisu izrečene.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živinicama istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK pretresli su objekte i vozila koje je osumnjičeni koristio na području Banovića i Živinica, nakon čega je uhapšen.

Nakon kriminalističke obrade Saletović je predat Tužilaštvu, gdje je ispitan, a donesena je i naredba o provođenju istrage.

Iz Tužilaštva TK navode da se istražne radnje nastavljaju te da bi u narednom periodu istragom moglo biti obuhvaćeno još nekoliko osoba.

U odvojenom predmetu, Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva TK protiv Elvisa Selimovića zbog ubistva brata, kao i krivičnih djela povezanih s drogom, oružjem i municijom.

Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine, nakon verbalnog sukoba u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije, iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata E.S.

Prema optužnici, oštećenom je naneseno više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, usljed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Selimović je optužen i da je u porodičnoj kući neovlašteno proizvodio i radi dalje prodaje držao opojnu drogu, kao i da je bez dozvole posjedovao vatreno oružje, dijelove oružja i municiju B kategorije.

Na teret mu se stavlja i neovlašteno držanje veće količine oružja i municije čija nabavka građanima nije dozvoljena.

Nakon potvrđivanja optužnice Elvisu Selimoviću produžen je pritvor.

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