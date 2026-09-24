Policajcu iz Živinica zatražen pritvor, sumnjiči se da je od vozača uzimao novac

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona zatražilo je određivanje pritvora za policijskog službenika iz Živinica osumnjičenog za primanje dara i zloupotrebu položaja, dok je u drugom predmetu potvrđena optužnica protiv Elvisa Selimovića zbog ubistva brata u tuzlanskom naselju Miladije i više drugih krivičnih djela.

Postupajući tužilac predložio je Općinskom sudu u Živinicama određivanje pritvora Elvisu Saletoviću (38), policijskom službeniku Policijske uprave Živinice, zbog sumnje da je počinio produženo krivično djelo primanje dara i drugih oblika koristi u sticaju sa produženim krivičnim djelom zloupotreba položaja i ovlaštenja.

Prema navodima Tužilaštva TK, Saletović se sumnjiči da je od aprila 2024. do kraja maja 2026. godine na području Živinica, koristeći službeni položaj, od više vozača tražio i uzimao novac kako ne bi preduzeo službene radnje koje je bio dužan izvršiti.

Sumnja se da je tokom kontrola od vozača uzimao između 20 i 50 KM kako im ne bi izdavao prekršajne naloge za utvrđene saobraćajne i druge prekršaje.

Tužilaštvo ga sumnjiči i da je tokom maja 2026. godine u više slučajeva propustio službeno postupanje te tako pojedinim vozačima i drugim odgovornim osobama omogućio da izbjegnu zakonom propisane sankcije. Time im je, prema navodima Tužilaštva, pribavljena korist, dok je Budžetu Tuzlanskog kantona pričinjena šteta u iznosu kazni koje nisu izrečene.

Po nalogu Tužilaštva i naredbi Općinskog suda u Živinicama istražitelji Sektora kriminalističke policije MUP-a TK pretresli su objekte i vozila koje je osumnjičeni koristio na području Banovića i Živinica, nakon čega je uhapšen.

Nakon kriminalističke obrade Saletović je predat Tužilaštvu, gdje je ispitan, a donesena je i naredba o provođenju istrage.

Iz Tužilaštva TK navode da se istražne radnje nastavljaju te da bi u narednom periodu istragom moglo biti obuhvaćeno još nekoliko osoba.

U odvojenom predmetu, Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu Kantonalnog tužilaštva TK protiv Elvisa Selimovića zbog ubistva brata, kao i krivičnih djela povezanih s drogom, oružjem i municijom.

Selimović se tereti da je u kasnim večernjim satima 2. maja 2026. godine, nakon verbalnog sukoba u porodičnoj kući u tuzlanskom naselju Miladije, iz automatske puške ispalio najmanje sedam hitaca u brata E.S.

Prema optužnici, oštećenom je naneseno više prostrelnih povreda u predjelu grudnog koša, stomaka, ruku i nogu, usljed kojih je preminuo na mjestu događaja.

Selimović je optužen i da je u porodičnoj kući neovlašteno proizvodio i radi dalje prodaje držao opojnu drogu, kao i da je bez dozvole posjedovao vatreno oružje, dijelove oružja i municiju B kategorije.

Na teret mu se stavlja i neovlašteno držanje veće količine oružja i municije čija nabavka građanima nije dozvoljena.

Nakon potvrđivanja optužnice Elvisu Selimoviću produžen je pritvor.