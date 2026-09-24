Jedna subota za čistiju Tuzlu: Komunalac poziva građane na Trg slobode

JKP „Komunalac“ Tuzla u subotu, 26. septembra, od 11 do 13 sati na Trgu slobode organizuje manifestaciju tokom koje će građanima predstaviti komunalnu opremu i sredstva koja se svakodnevno koriste u prikupljanju, odvozu, obradi i pravilnom postupanju s otpadom.

Poseban dio događaja bit će posvećen selektivnom prikupljanju i razdvajanju otpada iz domaćinstava. Posjetioci će imati priliku saznati kako pravilno razvrstavati otpad, zašto je odvojeno prikupljanje važno te koji su glavni izazovi i mogućnosti za unapređenje sistema upravljanja otpadom.

Organizatori posebnu pažnju posvećuju najmlađim posjetiocima, kojima će kroz pristupačan i zanimljiv sadržaj biti predstavljena važnost odgovornog odnosa prema otpadu i prostoru u kojem žive.

Cilj je da djeca već od najranije dobi usvoje navike koje mogu doprinijeti čistijoj, zdravijoj i odgovornijoj zajednici.

Iz JKP „Komunalac“ pozvali su građane Tuzle, a posebno djecu i njihove roditelje, da posjete Trg slobode, upoznaju se s radom ovog preduzeća i razgovaraju o tome kako svakodnevnim postupcima mogu doprinijeti urednijem gradu.