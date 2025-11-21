Intenzivan snijeg otežava saobraćanje u BiH, Komunalac u Tuzli radi na čišćenju ulica

Intenzivan snijeg izazvao je otežano saobraćanje na brojnim putevima u BiH, a posebno se izdvajaju dionice koje vode preko planinskih prevoja gdje se bilježe poledica i otežani uslovi vožnje. Vozači se pozivaju da na put ne kreću bez zimske opreme i da svako putovanje prilagode vremenskim prilikama. Intenzivan snijeg dodatno povećava rizik od odrona kamenja na kolovoz, te se bilježe i slučajevi oborenog granja i stabala na pojedinim lokalitetima.

Tuzla: Dežurne službe na terenu, mehanizacija čisti saobraćajnice

Ekipe zimskog održavanja JKP Komunalac Tuzla nalaze se na terenu od poslijepodnevnih sati i provode redovne aktivnosti u skladu sa snježnim padavinama koje su i dalje u toku. Mehanizacija trenutno obilazi gradske i prigradske saobraćajnice, a prema potrebama se uklanja snijeg i vrši preventivno posipanje abrazivnog materijala, kako bi se spriječilo zadržavanje snijega i poledica na kolovozu.

Do večernjih sati nisu zabilježene veće poteškoće u odvijanju saobraćaja na području Tuzle, a intenzitet padavina ocijenjen je kao umjeren. Dežurne službe će nastaviti nadzor tokom noći i intervenirati u skladu sa razvojem vremenskih uslova.

