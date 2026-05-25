Održana Svečana akademija BIHAMK-a povodom 80 godina postojanja: prisustvovao i predsjednik FIA Regije 1, g. Jorge F. Delgado

Bosanskohercegovački auto-moto klub (BIHAMK) Svečanom akademijom u sarajevskoj Vijećnici obilježio je 80 godina postojanja i djelovanja.

Svečanosti su prisustvovali brojni predstavnici institucija vlasti, partneri i prijatelji Kluba, kao i predstavnici međunarodne FIA mreže autoklubova.

Posebnu čast jubileju dao je predsjednik FIA Regije 1, g. Jorge F. Delgado, dok se prisutnima putem video linka obratio i predsjednik FIA-e, g. Mohammed Ben Sulayem, potvrdivši ugled BIHAMK-a i njegov značaj unutar međunarodne FIA zajednice.

Nakon pozdravnog obraćanja Rasima Kadića, generalnog sekretara, prisutnima se prigodnim govorom obratio predsjednik BIHAMK-a Romeo Zelenika, koji je podsjetio na bogatu historiju Kluba, njegov kontinuitet i razvoj kroz osam decenija djelovanja, naglašavajući da je BIHAMK danas moderan evropski klub, sinonim za usluge pomoći na cesti i jedini član FIA porodice iz Bosne i Hercegovine.

Istaknuta je i važnost uloge BIHAMK-a u razvoju saobraćajne kulture, sigurnosti cestovnog saobraćaja i pomoći vozačima u zemlji i inozemstvu, kao i značajan napredak ostvaren u oblasti digitalizacije usluga i modernizacije poslovanja.

Posebno je naglašeno da BIHAMK danas okuplja više od 55.000 članova, uspješno razvija savremene digitalne servise i ostaje jedan od najvažnijih izvora informacija o stanju na cestama u Bosni i Hercegovini.

BIHAMK će i u godinama koje dolaze nastaviti razvijati moderne usluge mobilnosti, unapređivati sigurnost saobraćaja i opravdavati povjerenje svojih članova i građana Bosne i Hercegovine, ostajući ono što je bio svih proteklih 80 godina – najbolji prijatelj vozača.