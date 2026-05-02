Na putevima u BiH jutros bez većih smetnji, radovi na više dionica

Jutros se na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća uz smanjenu frekvenciju vozila, povoljne vremenske uslove i bez većih smetnji, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Vozačima se savjetuje da prije polaska na put provjere stanje na putevima i graničnim prelazima, posebno putem kamera dostupnih na web stranici BIHAMK-a. Prema dosadašnjim iskustvima, u nedjelju, 3. maja, mogu se očekivati gužve pri povratku sa juga zemlje prema unutrašnjosti, posebno na magistralnoj cesti M-17, na relaciji Mostar, Sarajevo.

Iz BIHAMK-a vozačima preporučuju da, ukoliko su u mogućnosti, koriste alternativni pravac Kupres, Bugojno, Rostovo, Vitez, Sarajevo, koji je u danima pojačanog saobraćaja često rasterećeniji.

Na području Federacije BiH večeras do 24 sata na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija.

Radovi su aktuelni na dionici autoceste A-1 Kakanj, Lašva, gdje je u dužini od tri kilometra zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom. Na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi i Sarajevo zapad, Lepenica saobraćaj je zbog radova preusmjeren u preticajnu traku.

Zabrana kretanja svih vozila na snazi je preko mosta na magistralnoj cesti Dobro Polje, Miljevina. Vozila do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, uz napomenu da dionica ima 19 kilometara makadamske ceste, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače.

Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina, na lokalitetu Banj Brdo, vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok za teža vozila obustava ostaje na snazi.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, gdje traje rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na graničnim prelazima putnička vozila trenutno ne čekaju duže od 30 minuta. Ipak, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES, moguća su duža zadržavanja.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.