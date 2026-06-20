Stanje na putevima: Radovi usporavaju saobraćaj na brojnim dionicama u BiH

Zbog radova na sanaciji kolovoza, za saobraćaj je zatvorena dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju na suprotnu stranu autoceste, gdje se saobraća dvosmjerno.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo sjever, Podlugovi, Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, na mostu Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa, na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, radnim danima vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, gdje je u toku rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na magistralnoj cesti Bihać, Ripač počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena u režimu saobraćaja na magistralnoj cesti, ali je zatvoreno skretanje prema naselju Ribić, Orljani.

Na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica, na Ribićkom mostu, u toku su radovi na zamjeni dilatacije. Riječ je o kratkoj dionici od oko 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Srbac, Derventa, do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Vozila se za vrijeme obustave preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac, Prnjavor, Derventa.

Na graničnim prelazima zadržavanja trenutno nisu duža od 30 minuta. Iz BIHAMK-a napominju da su moguća duža čekanja zbog registracije putnika prema novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, EES.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok je granični prelaz Karakaj od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.