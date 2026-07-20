Gužve na M-17: Kolona pred Konjicem duga i do 17 kilometara

Gužve na putu M-17 jutros usporavaju saobraćaj iz pravca Sarajeva prema Hercegovini, a prema informacijama s terena kolona vozila pred Konjicem duga je i do 17 kilometara.

Veći broj vozila zabilježen je i na prilazu Jablanici, gdje se formirala kolona duga između tri i četiri kilometra. Saobraćaj se odvija usporeno, uz duža čekanja na pojedinim dijelovima magistralne ceste Bradina–Mostar.

Iz BIHAMK-a su potvrdili da je na ovoj dionici pojačan intenzitet saobraćaja. Iako u zvaničnom izvještaju nije navedena dužina kolone, vozači s terena prijavljuju kilometarske zastoje pred Konjicem i Jablanicom.

Gužve na M-17 dodatno povećavaju radovi

Jedan od razloga usporenog saobraćaja su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic–Jablanica. Radovi se izvode na dionici dugoj oko 20 metara, gdje se vozila propuštaju naizmjenično jednom saobraćajnom trakom.