Stanje na cestama: Duge kolone na izlazu iz BiH, radovi usporavaju saobraćaj na više dionica

Stanje na cestama u Bosni i Hercegovini danas obilježavaju visoke dnevne temperature, radovi na nekoliko frekventnih dionica i pojačan intenzitet saobraćaja na izlazu iz zemlje.

Iz BIHAMK-a savjetuju vozačima da na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, kada su temperature niže i uslovi za vožnju povoljniji. Ukoliko se putuje tokom dana, preporučuje se pravljenje češćih pauza, uz opreznu vožnju i poštivanje saobraćajnih propisa.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra. Vozila se na ovom dijelu usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1, na dionicama Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, kod mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Kada je riječ o magistralnim cestama, na dionicama Dobro Polje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila teža od 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Na magistralnoj cesti Ključ, Bosanski Petrovac, na području Laništa, zbog radova na redovnom održavanju od 7 do 17 sati, osim vikendom, vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Radovi se izvode i na magistralnoj cesti M-5, na dionici granični prelaz Izačić, Bihać, gdje je u toku rekonstrukcija mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje.

Na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica u toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu. Riječ je o kratkoj dionici od oko 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno, jednom trakom.

Stanje na cestama dodatno otežavaju i gužve na graničnim prelazima. Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Ivanica i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada se kreću od 10 do 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, EES, Entry/Exit System, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.