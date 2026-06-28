Danas obustava saobraćaja na putu prema Banovićima

Zbog visokih dnevnih temperatura iz BIHAMK-a vozačima savjetuju da na duže relacije kreću u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko putuju tokom dana preporučuje se pravljenje češćih pauza.

Poseban oprez danas je potreban i na području Tuzlanskog kantona, odnosno na magistralnoj cesti Zavidovići, Banovići, gdje će zbog održavanja biciklističke utrke od 11 do 15 sati doći do obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Tuzla, Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Isto ograničenje na snazi je i na dionicama Dobro Polje, Miljevina i Jablanica, Blidinje.

Zbog održavanja manifestacije „Dani Ajvatovice“ večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na području Srednjobosanskog kantona.

Obustava saobraćaja najavljena je i na magistralnoj cesti Prijedor, Sanski Most, na dionici Prijedor, Ništavci, gdje se zbog sportskog događaja danas od 08:30 do 11:30 sati saobraćaj preusmjerava na alternativni pravac Prijedor, Pejići, Usorci, Oštra Luka.

Zbog radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj, Lašva u dužini od tri kilometra, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama Sarajevo zapad, Lepenica i Bijača, Počitelj, kod mosta Hercegovina, zbog radova se saobraćaj odvija preticajnom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5, granični prelaz Izačić, Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, zbog čega se vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova, uz naizmjenično propuštanje. Usporeno se saobraća i na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic, Jablanica, gdje su u toku radovi na zamjeni dilatacije.

Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila trenutno nisu duža od 30 minuta.

Iz BIHAMK-a podsjećaju da su, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska iz zemalja Evropske unije, moguća duža zadržavanja na graničnim prelazima. Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prelaz Karakaj otvoren je za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.