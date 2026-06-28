Počinje nokaut faza Svjetskog prvenstva: Zmajevi među 32 najbolje selekcije svijeta

Grupna faza Svjetskog prvenstva 2026 je završena, a nakon više od dvije sedmice odličnog fudbala, golova, iznenađenja i historijskih trenutaka, Mundijal ulazi u dio takmičenja u kojem više nema prava na grešku.

Prvo Svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija donijelo je mnogo uzbuđenja i opravdalo očekivanja, a sada počinje nokaut faza. Po prvi put u historiji Mundijala, ona starta šesnaestinom finala, odnosno Round of 32 fazom, u kojoj će igrati 32 reprezentacije, po dvije najbolje iz svake od 12 grupa, te osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Među njima je i fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja je izborila plasman među 32 najbolje ekipe svijeta i nastavlja svoj historijski nastup na Svjetskom prvenstvu. Zmajevi su kao jedna od najboljih trećeplasiranih reprezentacija osigurali nastavak takmičenja, a sada ih čeka najveći izazov dosadašnjeg dijela turnira.

Prvu utakmicu nokaut faze Svjetskog prvenstva večeras od 21 sat igraju Južna Afrika i Kanada. Kanađani su grupnu fazu završili na drugom mjestu grupe B, u kojoj su igrali i Zmajevi, dok je Južna Afrika plasman izborila kao drugoplasirana selekcija grupe A.

Kanada je u grupnoj fazi pokazala napadački potencijal, posebno u ubjedljivoj pobjedi protiv Katara, dok je Južna Afrika do mjesta među 32 najbolje reprezentacije stigla zahvaljujući disciplinovanoj i čvrstoj igri. Ulog u ovom susretu je veliki, jer će pobjednik u osmini finala igrati protiv boljeg iz duela Nizozemske i Maroka, koji je na programu 30. juna.

Bit će to prvi korak u dijelu turnira u kojem nema popravnog ispita, a svaka greška može značiti kraj sna o naslovu svjetskog prvaka. U noći između 29. i 30. juna, od 3 sata ujutro po našem vremenu, sastaju se Nizozemska i Maroko.

Zmajevi svoju historijsku utakmicu nokaut faze igraju 2. jula u 2 sata ujutro po našem vremenu. Protivnik reprezentacije Bosne i Hercegovine bit će Sjedinjene Američke Države, jedan od domaćina ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva. Direktan prijenos utakmice osigurali su Federalna televizija i Arena Sport 1.

Prema projekciji koja kruži društvenim mrežama, eventualna pobjeda protiv Sjedinjenih Američkih Država Bosni i Hercegovini bi donijela duel protiv Belgije u osmini finala.

Ovogodišnje Svjetsko prvenstvo donijelo je najveću promjenu u historiji takmičenja. Umjesto dosadašnje 32 reprezentacije, na završnom turniru učestvuje njih 48, raspoređenih u 12 grupa. Takav format značio je da je borba za plasman u nokaut fazu trajala do posljednjih utakmica, a brojne selekcije ostale su u igri sve do završnog kola grupne faze.

Novi sistem donio je više utakmica, više različitih međusobnih duela i znatno manje prostora za kalkulacije. Među reprezentacijama koje nastavljaju borbu za naslov nalaze se brojni favoriti, poput Brazila, Francuske, Njemačke, Španije i Argentine, ali grupna faza ponudila je i nekoliko posebnih fudbalskih priča.

Norveška je prvi put nakon 1998. godine izborila plasman u nokaut fazu, dok je Zelenortska Republika, odnosno Cabo Verde, ostvarila najveći uspjeh u historiji svog fudbala plasmanom među 32 najbolje reprezentacije svijeta.

Za razliku od grupne faze, svaki naredni susret igra se na ispadanje. Ukoliko nakon 90 minuta ne bude pobjednika, igrat će se produžeci, a po potrebi i penali. U nokaut fazi nema kalkulacija, nema popravljanja utiska i nema druge prilike, jer svaka utakmica može biti posljednja.

Ako je suditi po onome što je viđeno tokom grupne faze, ljubitelje fudbala očekuju veliki dueli i mnogo uzbuđenja. Za navijače Bosne i Hercegovine najvažnije je da će dio tog spektakla biti i Zmajevi.