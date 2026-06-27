Zmajevi protiv SAD-a: Počinju pripreme za historijski meč u San Franciscu

Zmajevi protiv SAD-a igraju jedan od najvažnijih mečeva u novijoj historiji bh. fudbala, a nakon slobodnih dana poslije pobjede nad Katarom reprezentativci Bosne i Hercegovine danas nastavljaju sa treninzima.

Iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine saopćeno je da reprezentacija nakon trijumfa nad Katarom počinje pripreme za Sjedinjene Američke Države i susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

„Nakon slobodnih dana poslije trijumfa nad Katarom, naši Zmajevi danas nastavljaju sa treninzima i počinju pripreme za Sjedinjene Američke Države i susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva“, saopćeno je iz Nogometnog saveza BiH.

Utakmica protiv SAD-a igrat će se u San Franciscu, na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca, što ovom susretu daje dodatnu težinu i posebnu atmosferu. Domaća selekcija imat će veliku podršku sa tribina, ali se i od bh. navijača očekuje da ponovo budu uz Zmajeve, kao što su to činili tokom grupne faze.

„Susret sa SAD-om se igra u San Franciscu na stadionu koji prima oko 69.000 gledalaca“, naveli su iz Nogometnog saveza BiH.

Bosna i Hercegovina je plasman u nokaut fazu izborila pobjedom nad Katarom, čime je produžila svoj put na Svjetskom prvenstvu i zakazala duel sa domaćinom turnira. Meč Zmajevi protiv SAD-a na programu je 2. jula u 02:00 sata po vremenu u Bosni i Hercegovini.

Pred stručnim štabom i igračima sada je period taktičke i fizičke pripreme za protivnika koji će imati prednost domaćeg terena, ali i veliki pritisak javnosti. Za bh. reprezentaciju ovo je prilika da napravi još jedan veliki rezultat i nastavi san na najvećoj fudbalskoj sceni.