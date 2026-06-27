Đoković pred Wimbledon: Navijam za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku

Novak Đoković, po mnogima najbolji teniser svih vremena, govorio je danas za medije uoči početka Wimbledona, trećeg Grand Slam turnira u sezoni, a tokom obraćanja dotakao se i Svjetskog prvenstva u fudbalu.

Nezvanično prvenstvo svijeta u tenisu počinje 29. juna, a Đoković je, osim o očekivanjima na travi, govorio i o Mundijalu koji je u toku. Posebnu pažnju privukla je njegova izjava da na Svjetskom prvenstvu podržava reprezentacije iz regiona, među kojima je posebno spomenuo Bosnu i Hercegovinu.

Poznato je da je Đoković osvajao Wimbledon tokom posljednja tri Mundijala, 2014. godine u Brazilu, 2018. godine u Rusiji i 2022. godine u Kataru. Srbijanski teniser je sada istakao da voli nogomet i da prati sve što se dešava na Svjetskom prvenstvu.

„Naravno, ljepše je kada utakmice gledate ispred televizora nego kada igrate, pa nisu svi potpuno fokusirani na vaš meč. Ali to je u redu. Tako je kako je“, ističe Novak Đoković.

Govoreći o reprezentacijama koje prati, Đoković je otkrio da navija za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, naglasivši da uvijek podržava selekcije sa Balkana i iz regiona.

„Naravno, za Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Uvijek podržavam reprezentacije sa Balkana i iz regiona. Francuska igra fantastično. To su reprezentacije koje su zaista impresivne. Mislim da će Portugal osvojiti Svjetsko prvenstvo“, smatra Đoković.

Đoković je tako još jednom pokazao da, osim teniskih obaveza, prati i najveće fudbalske događaje, a njegova podrška Zmajevima sigurno će obradovati navijače Bosne i Hercegovine uoči nastavka Svjetskog prvenstva.