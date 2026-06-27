Hrvatska protiv Gane traži prolaz u nokaut fazu Svjetskog prvenstva

Susretima trećeg kola u grupama J, K i L bit će okončana grupna faza Svjetskog prvenstva.

Hrvatska večeras od 23:00 sata po našem vremenu igra protiv Gane u susretu grupe L. Reprezentacija Hrvatske u slučaju pobjede sigurno ide dalje, dok joj i bod gotovo sigurno garantuje plasman u šesnaestinu finala.

U isto vrijeme u ovoj grupi sastaju se Panama i Engleska. Engleska i Gana imaju po četiri boda, Hrvatska je na tri, dok je Panama bez bodova i bez šansi za prolazak u narednu fazu takmičenja.

Nadanja da bi fudbalskoj reprezentaciji Hrvatske na Svjetskom prvenstvu i minimalan poraz od Gane u večerašnjoj utakmici u Philadelphiji mogao biti dovoljan za plasman u nokaut fazu sada imaju sve manje osnova.

Prije početka trećeg kola činilo se da bi tri boda i gol-razlika 3:5, koju bi Hrvatska imala u slučaju poraza od Gane rezultatom 0:1, mogli biti dovoljni za ulazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Međutim, kako se rasplet po grupama odvija, takav scenarij izgleda sve manje izvjestan.

Računica je jasna. Bod Hrvatskoj donosi treće mjesto, pobjeda najmanje drugo mjesto, a možda i prvo, iako je to manje vjerovatno jer bi se moralo poklopiti da Engleska ne pobijedi Panamu. Ipak, postoji i scenarij koji Hrvatska nikako ne želi.

Niz rezultata koji su Hrvatskoj trebali ići u korist nije se poklopio. Najkraće rečeno, gotovo sve što je u ovoj računici moglo krenuti loše po Hrvatsku, upravo se i dogodilo.

Dodatni problem donio je rasplet u grupi G, u kojoj je Iran završio na trećem mjestu nakon što je sve tri utakmice odigrao neriješeno. Iranci su takmičenje u grupi završili sa tri boda i gol-razlikom 3:3, pa će biti ispred Hrvatske ukoliko ona večeras izgubi od Gane.

U slučaju poraza, Hrvatska bi bila na rubu ispadanja, a šanse za eliminaciju bile bi veće od šansi za prolazak. Trenutno su u poretku trećeplasiranih ispred Hrvatske Švedska, Ekvador, Bosna i Hercegovina, Paragvaj, Senegal i Iran, a ispred bi bila i Južna Koreja, koja ima gol-razliku 2:3.

Ako bi se dogodio neželjeni scenarij i Hrvatska izgubila od Gane bilo kojim rezultatom, za primjer porazom 0:1, Vatreni bi ostali na tri boda i gol-razlici 3:5. Time bi bili iza Južne Koreje, trećeplasirane reprezentacije iz grupe A.

Drugim riječima, Hrvatska će u slučaju poraza od Gane morati pratiti rasplet u grupama J i K i nadati se da trećeplasirane reprezentacije iz tih grupa neće imati bolji učinak od tri boda i gol-razlike 3:5.

Riječ je o utakmicama Austrija, Alžir i Demokratska Republika Kongo, Uzbekistan. Konkretno, Alžir bi trebao izgubiti od Austrije. Ako bi se to dogodilo, pa makar i s jednim golom razlike, Alžir bi završio na trećem mjestu sa tri boda i gol-razlikom minus tri, što bi značilo da bi u poretku trećeplasiranih ostao iza Hrvatske.

Slično vrijedi i za duel DR Kongo, Uzbekistan, koji bi trebao završiti bilo kojim rezultatom osim pobjedom reprezentacije DR Konga.

Trenutno takav rasplet ne izgleda previše izvjesno, pa je sve jasnije da će Hrvatska za plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva morati osvojiti barem bod protiv Gane.

Uoči važne utakmice oglasio se i Hrvatski nogometni savez, koji je pozvao navijače da i u Philadelphiji budu velika podrška reprezentaciji.

“Dragi navijači, u Dallasu i Torontu izvrsno ste bodrili naše Vatrene, hvala vam na tome. Idemo sada zajedno po uspjeh protiv Gane u Philadelphiji, budite ponovno dodatna snaga hrvatskim reprezentativcima”, poručili su iz Hrvatskog nogometnog saveza.

Kolumbija i Portugal igraju derbi grupe K

Od 01:30 sati po našem vremenu u grupi K derbi igraju prvoplasirana Kolumbija i drugoplasirani Portugal.

Drugi susret ove grupe u istom terminu igraju DR Kongo i Uzbekistan. Kolumbija ima šest bodova, Portugal četiri, DR Kongo jedan, dok je Uzbekistan bez bodova.

Alžir protiv Austrije za važan rezultat

Alžir i Austrija odmjerit će snage u 04:00 sata po našem vremenu u utakmici grupe J.

Drugi meč u ovoj grupi u istom terminu igraju Argentina i Jordan. Argentina je prva sa šest bodova i već je osigurala prolaz kao prvoplasirana reprezentacija grupe. Alžir i Austrija imaju po tri boda, dok je Jordan bez bodova i već je ostao bez šansi za plasman dalje.