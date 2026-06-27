Ljeto u Tuzli u znaku umjetnosti: Počinje festival Teatar pod zvijezdama

Tuzla će od 27. juna do 2. jula biti domaćin festivala „Teatar pod zvijezdama“, koji će i ove godine okupiti ljubitelje pozorišta, muzike, književnosti i likovne umjetnosti.

Program će biti realiziran u ljetnoj bašti Narodnog pozorišta Tuzla, a publiku očekuje sedam pozorišnih predstava, muzički nastupi, izložbe slika te promocija knjige „Rampa za dženet“. Organizatori ističu da festival iz godine u godinu raste, nastojeći kulturne sadržaje približiti što većem broju građana.

Ovogodišnje izdanje donosi raznovrstan program za sve generacije, a cilj manifestacije je obogatiti ljetnu kulturnu ponudu grada i pružiti posjetiocima jedinstven doživljaj umjetnosti na otvorenom.