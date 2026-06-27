Ogroman interes za meč BiH-SAD: Savez objavio važno obavještenje za navijače

Fudbalski savez BiH potvrdio je veliki interes navijača za ulaznice za utakmicu BiH, SAD, koja se igra u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u San Franciscu.

Iz Saveza su saopćili da je kontingent ulaznica koji im je bio dodijeljen za distribuciju bio ograničen, te da su sve ulaznice već rasprodate. Navijačima koji nisu uspjeli doći do karata putem Saveza preporučeno je da ulaznice pokušaju obezbijediti putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju.

“Nogometni/Fudbalski savez Bosne i Hercegovine zahvaljuje se svim navijačima na velikom interesovanju i izuzetnoj podršci koju pružaju našoj „A“ reprezentaciji tokom FIFA Svjetskog prvenstva 2026.

NS/FS BiH je zaprimio izuzetno veliki broj zahtjeva za kupovinu ulaznica za predstojeću utakmicu nokaut faze takmičenja, međutim raspoloživi kontingent ulaznica koji je Savezu dodijeljen bio je veoma ograničen i, nažalost, nije mogao zadovoljiti sve pristigle zahtjeve.

Ovim putem obavještavamo javnost da je distribucija ulaznica putem NS/FS BiH završena. Navijačima koji nisu uspjeli obezbijediti ulaznice putem Saveza preporučujemo da pokušaju do njih doći putem zvaničnih FIFA kanala za prodaju ulaznica.

Zahvaljujemo se svim navijačima na razumijevanju i kontinuiranoj podršci našoj reprezentaciji. Vjerujemo da će veliki broj naših navijača biti uz Zmajeve i u San Franciscu, te da ćemo zajedno još jednom biti dio velikog fudbalskog spektakla i pružiti našem timu podršku na putu ka novom uspjehu”, saopćeno je iz FS BiH.

Utakmica BiH, SAD igra se 2. jula od 02:00 sata po našem vremenu u San Franciscu, odnosno u noći sa srijede na četvrtak. Duel šesnaestine finala Svjetskog prvenstva već sada izaziva ogromnu pažnju bh. navijača, a očekuje se da će Zmajevi i na ovom susretu imati snažnu podršku s tribina.