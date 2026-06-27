Iz VIK-a Tuzla apelovali na građane da racionalno koriste vodu

Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje vode, iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla uputili su apel građanima da tokom ovih dana vodu koriste racionalno.

Iz ovog preduzeća pozivaju građane da izbjegavaju nepotrebnu potrošnju vode, kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike na području Tuzle.

„Zbog visokih temperatura i povećane potrošnje vode, apelujemo na građane da tokom predstojećeg vikenda vodu koriste racionalno. Građani se pozivaju da izbjegavaju nepotrebnu potrošnju vode kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike“, saopćeno je iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla.

U apelu koji je objavljen građanima je poručeno da vodu tokom ovih dana koriste odgovorno i štedljivo.

„Tokom ovih dana, a posebno tokom vikenda, vodu koristite racionalno. Izbjegavajte nepotrebnu potrošnju vode kako bi se osiguralo uredno vodosnabdijevanje za sve korisnike. Hvala što štedite vodu, čuvajmo je zajedno“, navedeno je u objavi.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla podsjećaju da se u periodima visokih temperatura potrošnja vode značajno povećava, zbog čega je važno da se voda za piće koristi namjenski i bez rasipanja.