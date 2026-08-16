Tuzli prijeti manjak vode? Iz Vodovoda pozvali građane na racionalnu potrošnju

Dugotrajna suša i visoke temperature ostavili su posljedice na izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu. Količine vode na pojedinim izvorištima značajno su smanjene, dok je potrošnja zbog ljetnih vrućina povećana.
Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez ozbiljnijih padavina mogao dodatno smanjiti raspoložive količine pitke vode.
Preduzeće kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima tehničke mjere kako bi vodosnabdijevanje ostalo stabilno. Ipak, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera, uključujući i eventualna ograničenja u isporuci vode.
Apel građanima: Voda samo za najvažnije potrebe
Iz Vodovoda pozivaju građane da u narednom periodu posebno vode računa o potrošnji i vodu koriste prvenstveno za osnovne životne potrebe.
Preporučuje se da se izbjegava:
- punjenje bazena i većih rezervoara,
- zalijevanje travnjaka i drugih zelenih površina,
- pranje automobila,
- pranje ulica, dvorišta i drugih vanjskih površina.
Građanima se također savjetuje da provjere kućne vodovodne instalacije i otklone eventualna curenja, jer i manji kvarovi mogu dovesti do nepotrebnog gubitka vode.
Cisterne i za naselja bez javnog vodovoda
Gradski štab civilne zaštite nastavit će, prema potrebama stanovništva, organizovati dopremanje pitke vode cisternama u mjesne zajednice i naselja koja nemaju izgrađen sistem javnog vodosnabdijevanja.
Nadležni apeluju na građane da odgovornom potrošnjom pomognu u očuvanju stabilnog vodosnabdijevanja, posebno ukoliko se sušni period nastavi.
Svaka ušteda vode u ovakvim vremenskim uslovima može biti značajna za očuvanje dostupnih zaliha.