Tuzli prijeti manjak vode? Iz Vodovoda pozvali građane na racionalnu potrošnju

Dugotrajna suša i visoke temperature ostavili su posljedice na izvorišta koja snabdijevaju Tuzlu. Količine vode na pojedinim izvorištima značajno su smanjene, dok je potrošnja zbog ljetnih vrućina povećana.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez ozbiljnijih padavina mogao dodatno smanjiti raspoložive količine pitke vode.

Preduzeće kontinuirano prati stanje na izvorištima i poduzima tehničke mjere kako bi vodosnabdijevanje ostalo stabilno. Ipak, ukoliko se nepovoljni vremenski uslovi nastave, moguće je uvođenje dodatnih mjera, uključujući i eventualna ograničenja u isporuci vode.

Apel građanima: Voda samo za najvažnije potrebe

Iz Vodovoda pozivaju građane da u narednom periodu posebno vode računa o potrošnji i vodu koriste prvenstveno za osnovne životne potrebe.

Preporučuje se da se izbjegava:

punjenje bazena i većih rezervoara,

zalijevanje travnjaka i drugih zelenih površina,

pranje automobila,

pranje ulica, dvorišta i drugih vanjskih površina.

Građanima se također savjetuje da provjere kućne vodovodne instalacije i otklone eventualna curenja, jer i manji kvarovi mogu dovesti do nepotrebnog gubitka vode.

Cisterne i za naselja bez javnog vodovoda

Gradski štab civilne zaštite nastavit će, prema potrebama stanovništva, organizovati dopremanje pitke vode cisternama u mjesne zajednice i naselja koja nemaju izgrađen sistem javnog vodosnabdijevanja.

Nadležni apeluju na građane da odgovornom potrošnjom pomognu u očuvanju stabilnog vodosnabdijevanja, posebno ukoliko se sušni period nastavi.

Svaka ušteda vode u ovakvim vremenskim uslovima može biti značajna za očuvanje dostupnih zaliha.