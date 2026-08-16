Han Pijesak priprema novo turističko naselje: Na više od 57 hektara planirane kuće, hoteli i sadržaji za odmor

Opština Han Pijesak napravila je novi korak u pripremi turističkog kompleksa Kraljevo naselje, koji je planiran na prostoru većem od 57 hektara.

Kako navodi BiznisInfo.ba, 11. augusta raspisan je konkurs za izradu idejnog rješenja za izgradnju kompleksa, čime projekat ulazi u novu fazu.

Velika površina predviđena za razvoj

Prema Urbanističkom projektu iz 2023. godine, obuhvat Kraljevog naselja iznosi oko 572.728 kvadratnih metara, odnosno 57,2 hektara.

Plan predviđa razvoj prostora koji bi, osim turističkih sadržaja, uključivao i veći broj kuća za odmor. Najveći dio kompleksa namijenjen je upravo vikend objektima, dok su predviđene i zone za poslovne, sportske i rekreativne sadržaje.

U uslužno-komercijalnom dijelu planirani su različiti sadržaji, među kojima su ugostiteljski objekti, poslovni prostori, banka, pošta, ali i smještajni kapaciteti poput hotela i motela.

Oko 200 parcela za kuće za odmor

Ranijom planskom dokumentacijom predviđena je gradnja samostojećih kuća za odmor, uglavnom spratnosti prizemlje i mansarda, uz mogućnost podrumske ili suterenske etaže.

Planirano je oko 200 građevinskih parcela. Njihova veličina zavisila bi od položaja, pa bi pojedine parcele imale između 1.000 i 2.000 kvadratnih metara, dok bi na višim i osunčanijim dijelovima njihova površina mogla dosezati od 2.000 do 3.500 kvadratnih metara.

Minimalna površina građevinske parcele predviđena je na 800 kvadratnih metara.

Traži se najbolje idejno rješenje

Na novom konkursu najveću težinu pri izboru imat će urbanistički koncept i način organizacije prostora, koji nose 30 posto bodova. Arhitektonski i ambijentalni kvalitet vrednovat će se s 25 posto, dok funkcionalnost i mogućnost realizacije nose 20 posto.

Održivost i racionalnost infrastrukture donose dodatnih 15 posto, dok cijena učestvuje sa svega 10 posto u ukupnom bodovanju.

Rok za dostavljanje ponuda je 11. septembar 2026. godine do 12 sati.

Ako projekat bude realizovan prema dosadašnjim planovima, Kraljevo naselje moglo bi prerasti u jedan od značajnijih turističkih kompleksa na području Han Pijeska, sa kombinacijom smještajnih, ugostiteljskih, sportskih i rekreativnih sadržaja.