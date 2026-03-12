Turska otvorena i sigurna: letovi, hoteli i odmori bez promjena

Turska je otvorena i sigurna: letovi, hoteli i odmori bez promjena, potvrđuju nadležne turističke institucije te poručuju da se turističke aktivnosti širom zemlje odvijaju potpuno normalno uprkos zabrinutosti dijela putnika zbog situacije na Bliskom istoku.

Ministarstvo kulture i turizma Republike Turske i Turska agencija za promociju i razvoj turizma navode da Turska nije uključena u sukobe u dijelovima Bliskog istoka koji su posljednjih dana u fokusu međunarodnih medija. Kao mediteranska turistička destinacija, zemlja nastavlja primati goste bez ikakvih ograničenja ili poremećaja u turističkom sektoru.

Najpoznatije turističke destinacije poput Istanbula, Antalije, Bodruma, Izmira i Kapadokije i dalje su među najposjećenijim mjestima na svijetu. U ovim gradovima hoteli, resorti, izleti i turističke aktivnosti funkcionišu prema planu, a svi aranžmani realizuju se onako kako su i rezervisani.

Iz nadležnih institucija ističu da u zemlji nema zatvaranja turističkih objekata niti vladinih ograničenja koja bi mogla uticati na boravak turista. Turistička infrastruktura funkcioniše redovno, a destinacije širom zemlje i dalje dočekuju goste iz Evrope, Sjeverne Amerike i azijsko pacifičkog regiona.

Normalno funkcionisanje potvrđuje i stanje u zračnom saobraćaju. Međunarodni aerodromi u Istanbulu, Antaliji, Bodrumu i Izmiru rade bez prekida, dok aviokompanije nisu prijavile otkazivanja letova povezana sa aktuelnim dešavanjima u regiji. Letovi se realizuju prema planiranom redu letenja, bez preusmjeravanja ili ograničenja.

Istovremeno, turistički sektor već aktivno priprema ljetnu sezonu. Aranžmani za ljeto 2026. već su dostupni na tržištu, a turističke agencije i booking platforme nastavljaju prodaju putovanja u Tursku bez izmjena u planovima.

Prema podacima Ministarstva kulture i turizma Republike Turske, interes putnika i dalje ostaje stabilan, a potražnja za odmorom u ovoj zemlji ne opada. Turistički partneri i agencije mogu na zahtjev dobiti dodatne informacije, statistike i službene izvještaje o stanju u turizmu.