Evo kada nas do kraja godine čekaju produženi vikendi i koliko slobodnih dana možete spojiti

Produženi vikendi u Bosni i Hercegovini do kraja 2026. godine mogli bi mnogima poslužiti za planiranje kraćih putovanja, odmora ili dodatnog predaha bez korištenja mnogo godišnjeg odmora. Nekoliko praznika ove godine pada uz vikend ili sredinom sedmice, pa će građani uz samo jedan slobodan dan moći dobiti mini odmor od četiri ili čak pet dana.

Prema kalendaru praznika u Federaciji BiH i podacima o neradnim danima, najpovoljniji period za produženi vikend bio je Prvi maj, koji je ove godine pao u petak, dok je i 2. maj bio neradni dan. Građani su tada praktično imali trodnevni ili četverodnevni odmor.

Do kraja godine ostalo je još nekoliko zanimljivih termina za spajanje slobodnih dana.

Kurban bajram ove godine pada u srijedu 27. maja. Oni koji uspiju uzeti slobodan ponedjeljak, utorak ili četvrtak i petak, mogli bi spojiti čak tet dana odmora.

Dan državnosti Bosne i Hercegovine, 25. novembar, pada u srijedu. To znači da bi uz dva dana godišnjeg odmora, u ponedjeljak i utorak ili četvrtak i petak, bilo moguće dobiti takođe pet slobodnih dana u kontinuitetu.

Posebno zanimljiv period dolazi krajem decembra. Katolički Božić pada u petak, 25. decembra, što automatski donosi produženi vikend od tri dana. Oni koji planiraju godišnji odmor mogli bi spajanjem nekoliko dana napraviti duži prednovogodišnji odmor.

Kada je riječ o Republici Srpskoj, građani u tom entitetu imali su dodatne mogućnosti za produžene vikende tokom januara zbog pravoslavnog Božića i obilježavanja drugih praznika.

Mnogi građani upravo sada planiraju kako najbolje iskoristiti preostale praznike, posebno zbog visokih cijena putovanja tokom ljetne sezone. Produženi vikendi često postaju prilika za kraća putovanja unutar BiH, odlazak na more ili nekoliko dana odmora bez velikog troška godišnjeg odmora.