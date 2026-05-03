BBC izdvojio povoljnije evropske destinacije za ljetovanje: Evo kako stoje komšije

Ljetni odmor u Evropi 2026. godine za mnoge putnike mogao bi biti zahtjevniji nego ranijih godina, ali i dalje postoje destinacije koje nude dobar omjer cijene, sadržaja i manjih gužvi.

Kako piše BBC, putovanja u Evropu ove godine prate brojni izazovi, od rasta cijena avionskih karata i gužvi na popularnim destinacijama do novih procedura na granicama i poremećaja koji utiču na troškove goriva. Ipak, to ne znači da putnici odustaju od Evrope, već pažljivije biraju destinacije.

Prema izvještaju Rome2Rio Travel & Mobility Trends za 2026. godinu, pretrage manjih gradova porasle su za 35 posto na globalnom nivou, jer putnici sve više traže mjesta s manje gužve i više lokalnog karaktera.

Umjesto najpoznatijih evropskih prijestolnica, sve više pažnje privlače Slovenija, Latvija, Albanija i Crna Gora. Ove zemlje nude prirodu, obalu, kulturne sadržaje i gradove koji su pristupačniji od najskupljih zapadnoevropskih ljetnih destinacija.

Slovenija se izdvaja kao kompaktna destinacija u kojoj se u kratkom vremenu mogu obići jezera, vinogorja, planine i gradovi. Turistički stručnjaci je često porede sa Švicarskom i sjevernom Italijom, ali uz niže cijene i manje gužve.

Latvija, posebno Riga, privlači putnike koji žele gradski odmor, arhitekturu, kulturu i svježiju ljetnu klimu, ali bez cijena kakve se očekuju u skandinavskim zemljama.

Za one koji žele more, ali ne i prenatrpane plaže, BBC izdvaja Albaniju i Crnu Goru. Crna Gora nudi razvijeniju turističku infrastrukturu i atraktivnu obalu, dok se Albanija sve češće spominje kao povoljnija opcija s pješčanim plažama, rimskim ruševinama i prirodnim ljepotama.

Prema podacima koje prenosi BBC, prosječno noćenje u Albaniji iznosi oko 89 eura, u Crnoj Gori 127 eura, dok je u Hrvatskoj oko 212 eura. To ove destinacije čini zanimljivim izborom za putnike koji žele mediteranski odmor, ali uz manje troškove i manje gužve.