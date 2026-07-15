Velika promjena u omiljenom ljetovalištu bh. turista, alkohol se više neće prodavati noću

Gradsko vijeće Makarske usvojilo je odluku kojom se na području cijelog grada ograničava prodaja alkoholnih pića u trgovinama i drugim prodajnim objektima od 21 sat do šest sati ujutro.

Makarska je tako postala prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo ovu mjeru, a ograničenje će se odnositi na trgovine, pekare, kioske i druge prodajne objekte. Njihovo radno vrijeme neće biti promijenjeno, dok se zabrana ne odnosi na ugostiteljske objekte.

Odluka je donesena zbog problema koji se tokom ljetnih mjeseci posebno bilježe u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, gdje masovna okupljanja na javnim površinama često prate buka, neprimjereno ponašanje, velike količine otpada i oštećenja kulturne baštine.

Iz Gradske uprave navode da je cilj mjere zaštita javnog zdravlja, reda i mira, okoliša i historijske jezgre, kao i uspostavljanje ravnoteže između kvaliteta života stanovnika, interesa privrede i potreba turista.

Pravni osnov za donošenje odluke predstavljaju izmjene Zakona o trgovini, kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da ograniče prodaju alkohola ukoliko procijene da je to potrebno radi zaštite javnog interesa.

Donošenju odluke prethodilo je tridesetodnevno savjetovanje s građanima, privrednicima i drugim zainteresovanim stranama, tokom kojeg su mogli dostaviti primjedbe i prijedloge.

U Gradskoj upravi smatraju da iskustva brojnih evropskih turističkih gradova pokazuju da ograničenje noćne prodaje alkohola može doprinijeti smanjenju buke, nereda, nasilnih incidenata i pritiska na hitne i zdravstvene službe. Očekuje se i da će mjera otežati dostupnost alkohola maloljetnicima.

Gradonačelnik Makarske Zoran Paunović poručio je da cilj nije uvođenje zabrane same po sebi, već očuvanje reda, mira i ugodne atmosfere za stanovnike i goste grada.

Slične mjere najavili su i Split i Zadar, dok će nadzor nad provođenjem odluke obavljati inspektori Državnog inspektorata.