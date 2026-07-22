Policajci iz BiH i Poljske u Makarskoj patroliraju tokom turističke sezone

Policajci iz BiH u Makarskoj i ovog ljeta učestvuju u zajedničkim patrolama s hrvatskim kolegama, u okviru međunarodnog projekta „Sigurna turistička destinacija“. U patrolama učestvuju i policijski službenici iz Poljske, a cilj njihovog angažmana je povećanje sigurnosti tokom turističke sezone.

Makarska je tokom ljetnih mjeseci jedna od najposjećenijih destinacija na hrvatskoj obali, zbog čega se broj ljudi u gradu značajno povećava. Međunarodne policijske patrole prisutne su na lokacijama na kojima se okuplja najveći broj građana i turista.