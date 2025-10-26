Obilježena sedma godišnjica ubistva policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića

Na spomen-obilježju u Geteovoj ulici na Alipašinom Polju danas je polaganjem cvijeća i odavanjem počasti obilježena sedma godišnjica ubistva policijskih službenika Adisa Šehovića i Davora Vujinovića, koji su ubijeni na dužnosti 26. oktobra 2018. godine.

Delegacije Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, Uprave policije i Sindikata policije KS položile su cvijeće na mjestu ubistva, a potom obišle grobna mjesta stradalih kolega – Adisa Šehovića na Šehidskom mezarju Buća Potok i Davora Vujinovića na groblju “Sveti Josip”.

Obilježavanju su prisustvovali i ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica te komesar sarajevske policije Fatmir Hajdarević.

„Ali ova prvostepena presuda koja je izrečena za ubistvo policajaca je najveća moguća propisana zakonom. To je dobra poruka svima koji bi se usudili da povrijede policijskog službenika, da pucaju na policijskog službenika. Ovo im je poruka da to ne smiju da urade. Država će se dići, mi ćemo ih naći i privesti pravdi“, poručio je Katica.

Predsjednik Sindikata policije KS Saim Smajlović naglasio je da je ovogodišnje obilježavanje posebno jer su počinioci ubistva iza rešetaka.

„Nama je možda lakše, iako presuda neće vratiti naše kolege Adisa i Davora ili bilo kojeg policijskog službenika koji je svoj život dao izvršavajući časnu dužnost“, kazao je Smajlović.

Podsjetio je da policijski službenici rade bez prestanka.

„Policajci su 24 sata na dužnosti, 365 dana u godini. Napad na policajca je napad na državu. Svaki napad na policijskog službenika bez obzira kakva je posljedica nastupila mora se najoštrije kažnjavati jer je to jedini i pravi način da se zaštiti život i tjelesni integritet svakog policijskog službenika“, istakao je.

Ubistvo dvojice policajaca ostavilo je dubok trag u društvu, a njihovo sjećanje živi i kroz memorijalni turnir u malom nogometu “Adis & Davor”, koji se svake godine organizuje u saradnji sa Sindikatom policije KS.

U znak sjećanja i potrebe za istinom, novinarka i rediteljica Sanela Prašović Gadžo snimila je dokumentarno-igrani film „Ispod površine“, posvećen ubijenim policajcima.

„Prvostepena presuda je apsolutna pobjeda države jer su na slučaju ubistva policajaca u istražnom postupku radile zajedno sve policijske agencije BiH. To je ono što daje poseban značaj, kada se ima u vidu i sve ono što se dešavalo – otkrivanje DNK, čahura i oružja iz kojeg je izvršeno ubistvo“, kazala je Prašović Gadžo.

Dodala je da još radi na filmu i da čeka konačnu sudsku odluku.

„Ja još uvijek radim na filmu. Čekamo pravosnažnost presude. Vidjet ćemo šta se dešava kada bude donesena pravosnažna presuda. Bez tog dijela nemamo pravog epiloga“, naglasila je.

Kantonalni sud u Sarajevu je 27. decembra 2024. godine donio prvostepenu presudu prema kojoj je Savo Marinković osuđen na 45 godina zatvora, Aleksandar Macan na 15 godina, dok je Marko Trifković – Žižan, temeljem sporazuma o priznanju krivice, osuđen također na 15 godina zatvora. Predmet je trenutno pred Vrhovnim sudom Federacije BiH, a Marinkoviću i Macanu pritvor je produžen do 22. marta 2026. godine.