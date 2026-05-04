Je li sistem opet zakazao: Ubistvo u Tuzli ponovo otvorilo pitanje prevencije nasilja

Ubistvo koje se ove subote dogodilo u tuzlanskom naselju Miladije potreslo je cijeli grad, naročito zbog činjenice da je brat pucao u brata. Komšije su još u šoku, pa mnogi nisu htjeli stati pred našu kameru. Oni koji su to učinili kažu da za sve krive sistem koji nikoga ne štiti.

„Poznajem momke, momci su tu u blizini mojoj, moj sin se družio nekad s njima. Nažalost nisu imali sreće u ovom društvu, nisu se baš snašli, nisu vjerovatno imali posao, nisu imali ništa, neprihvaćeni, takvi kakvi jesu, dodatna nervoza u porodici, dešava se nažalost“, priča nam komšinica stradalog Zurijeta Kongić.

A moglo bi se nastaviti dešavati ako ne promijenimo stanje svijesti u društvu, tvrde stručnjaci. Ističu da ovakvi tragični slučajevi nisu izolovani incidenti, već rezultat dugotrajnog nakupljanja problema u društvu. Nedostatak emocionalnog odgoja, slab sistem podrške i sve izraženije porodične tenzije često ostaju neprepoznati sve do trenutka kada prerastu u nasilje.

„Jednostavno, zlo nam se uvuklo u sistem. Nezadovoljstvo prije svega, ljudi su počeli i poslije rata i poslije korone da pokazuju da je došlo do izražaja to vlastito nezadovoljstvo. Počeli smo da budemo nezadovoljni, a nezadovoljstvo rađa nesreću, a ljudi kad su nesreći postaju zli“, kaže Vahida Djedović, psihoterapeutkinja.

Upozorenja stručnjaka jasno ukazuju da bez promjene načina odgoja, jačanja sistema podrške i ozbiljnog pristupa prevenciji nasilja, ovakvi slučajevi neće ostati izolovani, već mogu postati sve učestaliji.

„Hajmo prvo vidjeti šta nam se dešava sa porodicama koje odgajaju muškarce, generalno djecu, a posebno kad gledamo muškarce i njihove emocije, jer danas u 21. vijeku još uvijek se sinu, dječaku kaže nemoj plakati, nisi curica, osim toga, djeci se danas ne postavljaju granice“, ističe Djedović.

Takav obrazac ponašanja, bez adekvatne podrške i učenja emocionalnih vještina, može prerasti u agresiju, a što dalje dovodi do nasilja i ubistava, jer stručnjaci navode da bi se ovakvi tragični slučajevi mogli bi ponavljati ukoliko društvo ne počne sistemski rješavati uzroke nasilja.