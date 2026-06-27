Tuzlanka Lana Jahić izabrana za Miss BiH

Tuzlanka Lana Jahić izabrana je za Miss BiH za Miss svijeta 2026 na finalnom izboru koji je danas održan u Sarajevu.

U velikom finalu za prestižnu titulu takmičile su se kandidatkinje iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a titulu najljepše ponijela je Lana Jahić iz Tuzle.

Za prvu pratilju izabrana je Arijana Morina, dok je titula druge pratilje pripala još jednoj Tuzlanki, Maji Šehić.

Tokom finalne večeri dodijeljene su i druge lente. Titulu Miss Interneta ponijela je Tajra Bilalović, dok je Miss šarma Anđela Matović.

Amini Hasanović pripala je titula Miss fotogeničnosti, a Arijana Morina ponijela je i titulu Miss televotinga. Lentu ABC models osvojila je Lana Brekalo.

Pobjednica izbora Miss BiH za Miss svijeta 2026, Tuzlanka Lana Jahić, predstavljat će Bosnu i Hercegovinu u Vijetnamu, gdje će biti održan ovogodišnji izbor za Miss svijeta.